Meta consente di combattere la disinformazione: ecco Community Notes

Stare attenti alle notizie che circolano sul web è diventato fondamentale in quanto ce ne sono tante che poi si rivelano fake. La disinformazione infatti è diventata un tema molto caldo, il quale ogni giorno va discusso al meglio. Meta ha riferito che il suo obiettivo è basarsi sul Community Notes, nuovo strumento che garantirà agli utenti una partecipazione attiva per segnalare tutti i post che possono risultare fuorvianti.

Community Notes: il nuovo strumento contro le fake news

Le Community Notes sono uno spazio dedicato a tutti gli utenti. Questo va sfruttato inserendo delle note sotto ai post che si trovano sia su Instagram che su Facebook e Threads. Ci saranno 500 caratteri a disposizione per poter raggiungere un commento breve utile a chiarire il significato del contenuto pubblicato.

Questo nuovo sistema si discosta dal classico fact-checking gestito dalle piattaforme stesse. Meta, infatti, ha dichiarato che non deciderà quali post riceveranno le note, lasciando la valutazione interamente nelle mani degli utenti. Solo quando un numero sufficiente di contributori riterrà una nota utile, questa verrà pubblicata sotto il post interessato.

Vuoi diventare un contributore? Ecco come fare

Meta ha già annunciato che sta reclutando nuovi membri per testare la funzione Community Notes in versione beta. Se ti piace controllare i fatti e vuoi aiutare a combattere la disinformazione, puoi candidarti per diventare un contributore.

Tuttavia, ci sono alcuni requisiti da rispettare:

Essere residenti negli Stati Uniti ;

; Avere almeno 18 anni ;

; Possedere un account Meta attivo da più di sei mesi e in regola;

e in regola; Avere un numero di telefono verificato o aver attivato l’autenticazione a due fattori.

Meta ha chiarito che il programma partirà con una fase beta nei prossimi mesi. Tutti gli utenti che saranno idonei in base ad alcuni criteri, verranno messi in una lista e gli sarà permesso gradualmente di accedere alle funzioni in questione. Esatto: almeno per il momento la funzionalità è disponibile solo negli Stati Uniti.

Un sistema collaborativo per migliorare l’informazione

L’introduzione delle Community Notes punta a rendere la lotta contro la disinformazione più democratica e partecipativa. Piuttosto che affidarsi esclusivamente a team di esperti o algoritmi, Meta coinvolgerà direttamente gli utenti nel processo di verifica dei contenuti.

Ovviamente, il sistema avrà dei limiti: ogni nota dovrà essere breve e accompagnata da un link affidabile, e solo le annotazioni considerate utili dalla maggior parte dei contributori verranno mostrate pubblicamente.

Non importa quale delle piattaforme di Meta usi più spesso — Facebook, Instagram o Threads — avrai comunque la possibilità di partecipare a questo progetto e dare il tuo contributo nella lotta contro le fake news.