Noitel, catalogo di offerte shock fino a fine marzoo a

Anche l’operatore telefonico virtuale Noitel può vantare un grande numerose di offerte di rete mobile estremamente vantaggiose. Si tratta infatti di offerte che includono davvero tanto al mese ma mantenendo sempre il costo per il rinnovo mensile contenuto. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di prorogare ulteriormente la disponibilità di questo catalogo. Ora, infatti, gli utenti avranno a disposizione tutto il mese di marzo 2025 per poterle attivare. Vediamo qui di seguito alcune di queste offerte.

Noitel, l’operatore virtuale proroga fino a fine marzo il suo vasto catalogo di offerte

In questi ultimi giorni è stato prorogata ulteriormente la disponibilità del vasto catalogo di offerte dell’operatore virtuale Noitel. Come già accennato in apertura, anche questo operatore vanta infatti una vasta scelta di proposte, con offerte estremamente convenienti e con un bundle mensile sempre ricco. Molte delle offerte di Noitel sarebbero dovute terminare a breve.

Gli utenti, però, ora avranno tempo fino alla fine del prossimo mese per poter attivare una di queste offerte, ovvero fino al prossimo 31 marzo 2025. Una delle offerte più a basso costo è quella denominata Noitel MoreVoice Plus. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Per questa offerta è previsto un costo di 4,49 euro al mese. Tuttavia, gli utenti potranno decidere di pagare tre mesi anticipati ad un prezzo scontato di 13,47 euro. Per chi ha invece necessità di navigare in rete, c’è l’offerta mobile denominata Noitel Next Step 100. In questo caso, sono inclusi ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per questa offerta è invece pari a 5,99 euro al mese. Anche qui gli utenti potranno scegliere di pagare anticipatamente tre mesi ad un prezzo scontato di 17,97 euro.