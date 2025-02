Ricarica domestica elettrica: più potenza senza cambiare contratto

Dal 12 febbraio 2025 è possibile richiedere l’adesione alla sperimentazione del GSE e di ARERA dedicata a chi ha bisogno di una ricarica potente per l’auto elettrica e wallbox. Questa iniziativa consente di avere un potenziamento automatico a 6 kW nelle ore notturne e festive (fascia F3), anche per chi ha un contratto di fornitura con potenza di 3 o 4,5 kW. Il requisito principale per accedere? Possedere una wallbox connessa, controllabile da remoto via Internet. L’elenco dei modelli approvati dal GSE è disponibile online e include versioni con o senza gestione dinamica dei carichi. La sperimentazione, partita nel 2021, è stata prorogata fino al 30 giugno 2027 e si potrà aderire fino a giugno 2026. Chi partecipa già non deve fare nulla. ARERA ha confermato che ad oggi ben 4.000 famiglie sono coinvolte nell’iniziativa. Questa eccezionale iniziativa potrebbe essere una svolta per chi ricarica a casa la propria auto elettrica.

La ricarica domestica: comoda e conveniente

Chi non ha mai valutato i vantaggi della ricarica domestica? Per chi percorre meno di 100 km al giorno, una potenza del contatore di 3 kW è più che sufficiente per ricaricare quanto consumato quotidianamente, programmando la ricarica nelle ore notturne. Ma perché partecipare alla sperimentazione? Raddoppiando la potenza, i tempi di ricarica si riducono sensibilmente, rendendo la gestione dei viaggi più lunghi molto più pratica. Si tratta di un’opportunità importante, soprattutto considerando l’espansione delle auto elettriche e l’incremento dei costi nelle colonnine pubbliche. Aderire alla sperimentazione non comporta costi aggiuntivi per l’utente, offrendo un ulteriore incentivo per chi desidera ottimizzare la ricarica della propria vettura . Il potenziamento automatico a 6 kW è attivato solo nelle ore notturne e festive, come detto. In tal modo si garantisce così un impatto minimo sulla bolletta, grazie alle tariffe più basse della fascia F3. Questa soluzione si rivela quindi un modo intelligente per ridurre i tempi di ricarica senza cambiare contratto o affrontare complesse modifiche impiantistiche.