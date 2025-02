Nuovo satellite avvicina la Cina alla Luna

La Cina ha compiuto un nuovo passo significativo nella sua strategia di esplorazione spaziale. Ciò con l’annuncio di una gara d’appalto per la costruzione di un satellite lunare avanzato. È stata lanciata dall’azienda spaziale CMSEO il 14 febbraio 2025. L’iniziativa intende coinvolgere aziende e istituzioni. Su tutto il territorio nazionale. Lo scopo è realizzare un’infrastruttura tecnologica per le future missioni. In particolare, quelle con equipaggio sulla Luna. L’obiettivo di tale satellite è di raccogliere dati topografici dettagliati. Quest’ultimi riguardano le regioni a bassa latitudine della Luna. Oltre a fornire una mappatura precisa delle risorse minerarie presenti sulla superficie lunare.

Dalla Cina arriva un nuovo satellite

La decisione di focalizzarsi su tali aree suggerisce che la Cina potrebbe adottare una strategia simile a quella delle missioni Apollo della NASA. Privilegiando atterraggi vicino all’equatore piuttosto che nelle regioni polari. Come previsto dal programma Artemis. Il programma prevede, inoltre, il primo tentativo di atterraggio polare nel 2026 con la missione Chang’e-7. Quest’ultimo punterà ad una precisione senza precedenti nell’identificazione del sito di atterraggio.

Allo stesso tempo, la Cina sta avanzando nello sviluppo dell’hardware necessario per supportare l’atterraggio con equipaggio. Tra cui il razzo Long March 10, la navicella Mengzhou, il modulo di atterraggio Lanyue. Ciò insieme ad un nuovo rover per l’esplorazione umana. Nel lungo periodo, la strategia cinese prevede la creazione di una costellazione di satelliti lunari per garantire servizi essenziali di comunicazione, navigazione e posizionamento. Fondamentali per un’esplorazione sostenibile del nostro satellite.

Con tale nuova iniziativa, la Cina conferma la propria determinazione a consolidare il suo ruolo di potenza spaziale. Tale strategia pone le basi per una presenza umana permanente sulla Luna. Ciò già a partire dai prossimi decenni. Uno scenario che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui si percepisce il rapporto dell’uomo con il nostro satellite naturale. Non resta che attendere e scoprire come l’intera strategia cinese evolverà.