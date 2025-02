Lenovo Legion Go S: la nuova frontiera del gaming arriva in Italia

Lenovo amplia la sua gamma di dispositivi da gaming. Si tratta del nuovo Legion Go S. Arrivato ora anche in Italia. Il dispositivo è stato progettato per offrire un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Il Lenovo Legion Go S integra il sistema operativo Windows 11 e vanta un display touch PureSight da 8 pollici. Con risoluzione WUXGA 16:10 e refresh rate a 120Hz. Al centro del dispositivo c’è il nuovo processore AMD Ryzen™ Z2 Go, esclusiva Lenovo. Quest’ultimo assicura prestazioni elevate in ogni contesto di utilizzo. Grazie alla memoria RAM LPDDR5X fino a 32GB a 7500 MHz e alla batteria a 3 celle da 55,5 Whr, il Legion Go S garantisce sessioni di gioco prolungate senza compromessi.

Lenovo: dettagli sul lancio del nuovo Legion Go S

Il dispositivo ha un peso di soli 730 grammi. Presenta due altoparlanti frontali da 2W offrono un audio potente e immersivo. Mentre la connettività avanzata include il supporto per Wi-Fi 6E, due porte USB 4 e un lettore di schede microSD. Ciò rende il dispositivo estremamente versatile, permettendo il collegamento a monitor esterni e periferiche di gioco. Dettagli che lo trasformano in una postazione gaming completa, anche in viaggio.

La tecnologia di raffreddamento Legion ColdFront è stata ottimizzata per mantenere il dispositivo a temperature ottimali. Ciò anche dopo lunghe sessioni di gioco, evitando surriscaldamenti e cali di performance. Inoltre, i controller ergonomici Legion TrueStrike offrono un’esperienza di gioco più reattiva. Con grilletti regolabili che si adattano a diverse tipologie di gameplay. Il Legion Go S include il software Legion Space, che funge da hub centralizzato per accedere rapidamente a tutte le piattaforme di gioco, visualizzare la libreria installata e acquistare nuovi titoli.

Ciò tramite il Legion Game Store, in collaborazione con Xbox Game Pass Ultimate. A tal proposito, ogni dispositivo include tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Tale opzione offre un catalogo di titoli sempre aggiornato, insieme a sconti esclusivi tramite Gamesplanet. Riservati agli utenti Lenovo ID. Il dispositivo è disponibile su Lenovo.com e presso i principali rivenditori al prezzo di partenza di 629 euro.