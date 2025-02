Iliad rivoluziona la fibra: connessione ultraveloce a un prezzo imbattibile

Iliad continua a distinguersi nel mercato della fibra ottica con un’offerta senza rivali. Gli utenti mobile dell’operatore possono infatti ora attivare la connessione in fibra FTTH al costo fisso di 21,99€ al mese. Il tutto senza aumenti o costi nascosti. Un prezzo assolutamente competitivo che garantisce velocità elevate e stabilità di rete. Assolutamente ideale per streaming in 4K, gaming senza interruzioni e download immediati.

Iliad: un servizio completo con chiamate illimitate e gestione smart

Oltre al prezzo vantaggioso, l’offerta include il router Iliadbox con tecnologia WiFi 7. Ovvero un dispositivo all’avanguardia che assicura connessioni fluide e una copertura più ampia. Grazie a questa innovativa tecnologia, i clienti Iliad potranno sfruttare una rete più veloce e stabile anche con più dispositivi collegati contemporaneamente. L’attivazione è semplice e immediata. Per completarla basta verificare la copertura online e sottoscrivere l’offerta. Dopodiché un tecnico specializzato si occuperà dell’installazione direttamente presso il vostro domicilio.

Ma il punto di forza di questa nuova promozione targata Iliad non è solo internet ultraveloce. L’ offerta infatti comprende anche chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia, oltre a più di 60 destinazioni internazionali. Un vantaggio che rende il pacchetto ancora più conveniente per chi desidera un servizio tutto incluso senza sorprese in bolletta.

Per gestire al meglio la connessione, gli utenti possono contare sull’app Iliadbox Connect. Quest’ ultima consente di ottimizzare il segnale WiFi e personalizzare le impostazioni di rete in pochi semplici passaggi. Un’opzione utile per chi vuole monitorare la propria connessione in tempo reale e garantire sempre le migliori prestazioni.

Insomma, con questa soluzione, Iliad punta a rafforzare la sua posizione nel mercato delle connessioni domestiche. Tutto ciò senza mai rinunciare alla sua filosofia di trasparenza e convenienza che ha caratterizzato il suo ingresso nel settore delle telecomunicazioni. Una scelta che potrebbe attirare sempre più clienti alla ricerca di un servizio affidabile e senza costi nascosti.