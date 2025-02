Il produttore tech Dreame Technology continua ad investire nel settore della pulizia Automatica accessibile agli utenti. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale un nuovo prodotto di rilievo. Si tratta di Dreame L50 Pro Ultra, un nuovo robot aspirapolvere progettato per offrire agli utenti una pulizia profonda e soprattutto senza fatica. Per il suo debutto, l’azienda ha deciso di proporlo con uno sconto speciale.

Dreame L50 Pro Ultra, ufficiale il nuovo robot aspirapolvere di Dreame

Dreame Technology ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato italiano un nuovo prodotto per la pulizia della casa. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Dreame L50 Pro Ultra, un nuovo robot aspirapolvere che ha come scopo principale quello di rendere ancora più semplice ed immediata la pulizia. Tra le novità di questo modello, abbiamo infatti il sistema di navigazione VersaLift. Grazie alla presenza di telecamere avanzate ed algoritmi dell’intelligenza artificiale, quest’ultimo permette di pulire sotto diversi mobili, con anche 89,5 mm di altezza.

Addio poi ai capelli aggrovigliati, grazie al nuovo sistema di spazzole denominato HyperStream™ Detangling DuoBrush. Ostacoli e diverse tipologie di pavimenti non saranno più un problema, grazie anche alla presenza del sistema EasyLeap™. Quest’ultimo consente a L50 Pro Ultra di salire su gradini e binari delle porte fino a 4 cm, assicurando di conseguenza un movimento continuo su diversi livelli di pavimento e di layout della casa. Grazie alla sue feature, questo prodotto è in grado di offrire un equilibrio tra innovazione all’avanguardia e soprattutto accessibilità. Ci troviamo infatti di fronte ad un prodotto versatile e dalle performance decisamente elevate.

Prezzi e disponibilità

Per il suo debutto, il nuovo Dreame L50 Pro Ultra è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale di Dreame, su Amazon e presso i negozi fisici autorizzati ad un prezzo lancio scontato di 200 euro pari quindi a 1099 euro. Questa promozione sarà valida dal 22 febbraio al 7 marzo 2025.