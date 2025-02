Ray-Ban Meta: due milioni di occhiali smart venduti

Gli occhiali smart Ray-Ban Meta si confermano un grande successo. Dopo l’accoglienza non troppo eccessiva della prima generazione, lanciata nel 2021, la seconda versione ha completamente ribaltato la situazione. Con il supporto di nuove funzionalità basate sull’IA, il dispositivo ha rapidamente conquistato il pubblico.

Infatti, il recente rapporto finanziario di EssilorLuxottica, partner di Meta, conferma proprio il raggiungimento di questo traguardo. Stiamo parlando di ben due milioni di unità vendute.

Nuovi sviluppi per Ray-Ban Meta: il futuro della realtà aumentata e l’espansione con Oakley

Lanciata nell’autunno del 2023, la nuova generazione di occhiali Ray-Ban intelligenti ha trovato grande riscontro in diversi mercati. Tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito e molti Paesi europei. L’integrazione con MetaAI ha reso questi occhiali molto più di un semplice accessorio tecnologico. Le persone infatti possono scattare foto, registrare video, rispondere alle chiamate e ascoltare musica senza utilizzare le mani. In più, grazie alla funzione di live streaming, è possibile condividere momenti in tempo reale con amici e follower. Secondo le previsioni, la loro produzione continuerà a crescere. In quanto l’obiettivo da raggiungere pare essere quello di arrivare a ben dieci milioni di unità all’anno vendute entro il 2026.

L’innovazione non si ferma qui. EssilorLuxottica e Meta stanno lavorando a nuovi modelli che promettono di rivoluzionare il concetto di smart glasses. Tra le novità più attese vi è il primo modello con display integrato, il cui debutto è previsto già nel 2025. L’ obiettivo propostosi è quello di provare ad ampliare ulteriormente le funzionalità. In modo da rendere gli occhiali non solo strumenti di connessione, ma veri e propri assistenti digitali.

Un altro passo importante riguarda l’introduzione degli occhiali intelligenti al marchio Oakley, destinati soprattutto agli sportivi. L’utilizzo di questo brand sottolinea l’intenzione di portare la tecnologia anche nel mondo dell’attività fisica e all’aperto. Nel frattempo, il software continua a evolversi. Infatti, le funzionalità LiveAI e la traduzione simultanea, introdotte a fine 2024, rappresentano un ulteriore passo avanti nell’interazione tra uomo e IA.

Insomma, l’era degli occhiali intelligenti è solo all’inizio, ma il loro impatto sulla vita quotidiana è già evidente. Il confine tra accessorio di moda e device tecnologico si fa sempre più sottile.