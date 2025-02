Più libertà intellettuale: OpenAI cambia la censura su ChatGTP

OpenAI ha appena annunciato un cambiamento epocale nella formazione dei suoi modelli di intelligenza artificiale. Nel nuovo Model Spec, l’azienda promuove la libertà intellettuale, abbandonando le posizioni predefinite. Questo significa che ChatGPT non si limiterà più a prendere una sola posizione su temi complessi, ma fornirà diversi punti di vista, mettendo a disposizione tutti i contesti necessari. Ma come reagiranno gli utenti più tradizionalisti a questa nuova libertà di espressione? Non c’è più spazio per il moralismo sugli argomenti controversi. La ricerca della verità diventa la vera bussola dell’intelligenza artificiale, almeno secondo la società. Questo non significa che ChatGPT sarà privo di limiti, ovvio. Il chatbot continuerà a rifiutarsi di dare risposte che possano promuovere odio o menzogne evidenti. Il cambiamento riguarda invece la sfida di mantenere un equilibrio tra opinioni contrastanti, senza filtri morali. In effetti, l’intento di OpenAI è proprio quello di non manipolare la percezione dell’utente, lasciando che il pensiero critico emerga in modo naturale.

La competizione di OpenAI con Google e il progetto Stargate

Questo nuovo orientamento potrebbe avere un impatto decisivo, specialmente con il progetto Stargate, che mira a creare un’infrastruttura AI dal valore di 460 miliardi di euro. La competizione con Google Search si fa più serrata, e OpenAI non vuole restare indietro. La libertà intellettuale diventa così un punto cruciale nella lotta per la leadership tecnologica. Le scelte fatte da OpenAI potrebbero anche influire profondamente sul futuro di come le persone si informano online. In questo scenario, la pluralità di opinioni diventa una risorsa inestimabile. Se l’intelligenza artificiale diventa la fonte principale di conoscenza, come possiamo non chiedere a OpenAI di esplorare ogni angolo della verità? Con questa nuova visione, OpenAIsta cercando palesemente di sfidare il concetto tradizionale di autorità nelle informazioni, tanto dibattuto quando si parla di IA, promuovendo la libertà di espressione come principio cardine per le AI del futuro.