Peugeot accelera verso il futuro elettrico: gli obiettivi 2025

Nel 2025, Peugeot mira a consolidare la sua posizione di leader nel mercato europeo dei veicoli elettrici. Alain Favey, il nuovo CEO, ha svelato le ambiziose strategie del marchio durante la terza edizione dell’E-LION DAY. Con una gamma già tra le più ampie tra i marchi generalisti, Peugeot intende intensificare il suo impegno nella mobilità sostenibile, facendo leva su tecnologia, innovazione e sostenibilità. Il brand francese, infatti, non si ferma ai veicoli già in commercio, ma prevede il lancio di nuovi modelli come la versione Dual Motor da 325 CV dei modelli E-3008 ed E-5008. L’obiettivo è diventare un riferimento per tutti i consumatori che desiderano soluzioni multi-energia. Peugeot non offre solo veicoli elettrici, ma modelli ibridi e ibridi plug-in, dando risposta a ogni esigenza. Con una forte attenzione al mercato europeo, la casa automobilistica vuole diventare il primo marchio nel segmento B e nei veicoli commerciali leggeri elettrici, settori in cui sta già registrando numeri record.

L’impegno Peugeot per l’ambiente e per il cliente

Peugeot non si limita a migliorare i suoi veicoli: è anche in prima linea nella cura dell’ambiente. Con la Peugeot Electric Promise, il marchio regala ben otto anni di garanzia sulla batteria e sull’auto. A ciò aggiunge poi anche una comoda Wall Box per la ricarica domestica. La possibilità di accedere a una rete di quasi un milione di punti di ricarica in tutta Europa, inoltre, rende ogni viaggio ancor più semplice e conveniente per il guidatore. Peugeot vede nei suoi progetti un modo per andare avanti non solo con la tecnologia ma anche con la sostenibilità. Con il nuovo E-3008, infatti, l’85% dei materiali utilizzati sono riciclabili. Ciò che poi sorprende è che il 24% già proviene da materiale riciclato. Peugeot rafforza inoltre il proprio impegno sociale. L’azienda ha iniziato a collaborare con associazioni come Born Free e Under the Pole per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela dell’ambiente. Alain Favey, entusiasta del suo nuovo ruolo, ha dichiarato di sentirsi pronto per questa sfida. Peugeot ha tutte le risorse per raggiungere i suoi obiettivi e contribuire a costruire un futuro più verde e sostenibile per tutti.