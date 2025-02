Nissan accelera sull’elettrico e taglia i costi per il futuro

Nissan ha delineato un nuovo piano per la crescita aziendale. La strategia nasce per ridurre i costi di circa 400 miliardi di yen entro il 2026. Non parlando di una piccola cifra, come può un’azienda trasformarsi in modo così radicale? L’obiettivo principale è abbattere il punto di pareggio. La Nissan vuol ridurre la produzione annua da 3,1 a 2,5 milioni di unità. Un cambiamento che, almeno secondo il parere aziendale, garantirà un margine operativo stabile del 4%. Il mercato è sempre più competitivo ed ormai la ristrutturazione delle basi produttive gioca un ruolo cruciale. In particolare, la razionalizzazione della forza lavoro e il miglioramento delle operazioni produttive dovrebbero portare risparmi per oltre 300 miliardi di yen. Nissan sta riducendo anche i costi variabili. Il suo intento è quello di ottimizzare la supply chain e semplificare il design. La capacità produttiva globale sarà poi ridotta del 20% e ci si concentrerà su una maggiore efficienza degli impianti. Ma questo basta davvero per garantire una vera e propria ripresa?

Verso l’innovazione e la sostenibilità per gli impianti Nissan

Oltre alla razionalizzazione, Nissan sta investendo in innovazione per mantenere la propria competitività. Tra i principali progetti in programma c’è il rinnovamento della gamma di veicoli. Ci sarà una particolare attenzione ai modelli elettrici e ibridi plug-in. L’azienda ha infatti in programma una nuova generazione della Nissan LEAF, ma non solo. Pare che vedremo anche veicoli appositi progettati per soddisfare il mercato cinese. Qual è la chiave di questa evoluzione, di questo cambiamento? L’integrazione di tecnologie avanzate, comuni anche in altri brand. Le auto avranno anche sistemi di guida autonoma, contribuendo anch’esse a trasformare la mobilità. Per sostenere la crescita a lungo termine, Nissan ha deciso poidi ridurre il 20% dei ruoli dirigenziali. La società ha snellito la governance per prendere decisioni più rapide ed efficaci. L’obiettivo finale è un equilibrio tra innovazione tecnologica e sostenibilità. Nissan non si sta solo adattando, ma sta cercando di guidare il cambiamento. Le sfide sono immense, ma con un portafoglio prodotti più competitivo e orientato verso il futuro, Nissan si prepara a raccogliere i frutti della sua strategia.