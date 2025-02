Oneplus 13 mini potrebbe arrivare con 6000mAh

Con il lancio dei OnePlus 13 e OnePlus 13R, OnePlus sta lavorando a un’aggiunta chiamata presumibilmente OnePlus 13 Mini o 13T.

Ecco ciò che sappiamo e le indiscrezioni

Secondo quanto riportato dall’informatore “DigitalChatStation”, il nuovo OnePlus 13 Mini sarà dotato di una batteria da 6.000mAh, una capacità molto notevole. Ciò metterebbe il OnePlus 13 Mini come un punto di riferimento nel mercato della telefonia.

Lo stesso DigitalChatStation ha anche rivelato che OnePlus stia mirando sul mondo delle batterie ancora più capienti nei suoi prossimi dispositivi. La capacità oscillerebbe tra 6.500mAh e 7.000mAh, all’insegna di una strategia dell’azienda.

Ulteriori dettagli specifici

Ecco uno specchietto sulle specifiche hardware del OnePlus 13 Mini:

Design: Dovrebbe esserci un design posteriore caratterizzato da un modulo fotografico a “barra” con due sensori, un display piatto, una cornice in metallo e una scocca in vetro.

Dovrebbe esserci un design posteriore caratterizzato da un modulo fotografico a “barra” con due sensori, un display piatto, una cornice in metallo e una scocca in vetro. Display: Il dispositivo dovrebbe montare un display LTPO OLED da 6,31 pollici con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Il dispositivo dovrebbe montare un display LTPO OLED da 6,31 pollici con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Processore: Il chipset Snapdragon 8 Elite punta a garantire prestazioni elevate in ogni scenario, dalle cose più impegnativi alle applicazioni multitasking.

Il chipset Snapdragon 8 Elite punta a garantire prestazioni elevate in ogni scenario, dalle cose più impegnativi alle applicazioni multitasking. Fotocamera: Dovrebbe esserci una doppia fotocamera. Un composizione da un sensore principale da 50 MP e un teleobiettivo anch’esso da 50 MP con zoom ottico 2x.

Ad ogni modo, si prevede che il OnePlus 13 Mini possa essere lanciato nel prossimo aprile 2025. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sul prezzo e sulla disponibilità, ma successivamente arriveranno ulteriori dettagli specifici.

Gli spifferi sul OnePlus 13 Mini riguardo le batterie maggiorate toccano un fattore cruciale per gli utenti, e sembra che OnePlus stia prendendo sul serio questa necessità, offrendo soluzioni innovative anche in dispositivi di dimensioni contenute. Bisognerà aspettare e capire in maniera limpida se questa strategia si rifletterà in un successo commerciale, ma l’attenzione verso la durata della batteria è sicuramente un aspetto molto importante per tutti.