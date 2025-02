iPhone da collezione: Caviar svela la linea Secret Love

Caviar torna a far parlare di sé con una nuova collezione dedicata a chi vuole (e può) concedersi il lusso estremo. Il brand di Dubai, famoso per le sue reinterpretazioni di prodotti hi-tech in chiave extra-lusso, ha lanciato la collezione Secret Love, una serie di iPhone 16 Pro e Pro Max ispirati all’arte e alle perle. Un omaggio a San Valentino che, tra oro, diamanti e materiali pregiati, porta il concetto di smartphone di lusso a un livello ancora più alto.

Tre modelli esclusivi per chi non bada a spese

La collezione si compone di tre modelli unici, ognuno con un design ricercato e dettagli preziosi.

Bouquet Dore : pensato per chi ama il romanticismo classico, questo modello riprende l’idea del mazzo di rose, ma in versione ultra-lussuosa. Il retro è in vera pelle di vitello , impreziosito da farfalle in madreperla e inserti in oro rosa 24 carati a doppio strato. L’ispirazione arriva dalle creazioni floreali rinascimentali e dai gioielli di Van Cleef & Arpels.

Serpentis Pearl : per chi preferisce un design più audace, questa versione sfoggia un serpente intrecciato a forma di cuore, simbolo di passione e rinascita. La scocca in pelle beige-crema è arricchita da perle naturali e dettagli in oro rosa , in un chiaro tributo all’eleganza della gioielleria Bulgari. Non è la prima volta che Caviar si spinge oltre il concetto di smartphone: in passato ha persino incastonato un Rolex sul retro di un iPhone.

Sea of Love : è forse il modello più artistico della collezione, ispirato a La nascita di Venere di Botticelli. La scocca in pelle rosa è decorata con una conchiglia placcata in oro rosa 24 carati , perle, madreperla e diamanti. Un pezzo che sembra più un’opera d’arte che uno smartphone.

Prezzi da capogiro

Ovviamente, un iPhone Caviar non è un prodotto per tutti. I prezzi partono da 9.630$ (9.199€) per il modello Bouquet Dore, 9.990$ (9.543€) per il Serpentis Pearl e 11.630$ (11.110€) per il Sea of Love. Se si opta per il Pro Max, i costi salgono rispettivamente a 10.410$ (9.946€), 10.770$ (10.290€) e 12.410$ (11.857€).

Insomma, tre smartphone che faranno felici collezionisti, miliardari e qualche sceicco in cerca di un regalo di San Valentino fuori dal comune.