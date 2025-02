Amazon bloccherà il download diretto degli eBook: gli utenti Kindle hanno pochi giorni per fare il backup

Amazon ha annunciato che, a partire dal 26 febbraio 2025, non sarà più possibile scaricare gli eBook acquistati direttamente dal sito web per trasferirli su dispositivi Kindle tramite USB. Questo cambiamento interesserà gli utenti che utilizzano il formato AZW per il trasferimento manuale e rappresenta una svolta significativa nel modo in cui Amazon gestisce la distribuzione dei contenuti digitali.

Stop ai download manuali: cosa cambia per gli utenti Kindle

Fino ad ora, gli utenti potevano scaricare i propri libri acquistati dal sito web di Amazon e trasferirli su un Kindle o su un altro dispositivo compatibile senza passare per la sincronizzazione cloud del Kindle Store. Questa funzione si è rivelata utile per chi voleva mantenere una copia locale dei propri eBook o per chi preferiva gestire manualmente la propria libreria digitale.

Dal 26 febbraio, questa opzione verrà rimossa e l’unico modo per accedere ai libri acquistati sarà tramite il download diretto dal Kindle Store o l’uso dell’app Kindle. Chi desidera effettuare un backup dei propri eBook in formato AZW dovrà quindi scaricarli manualmente entro la data indicata.

La decisione di Amazon solleva alcune preoccupazioni sulla libertà degli utenti nella gestione dei propri contenuti digitali. La rimozione del download diretto impedirà agli utenti di archiviare i propri eBook su dispositivi esterni, rendendoli completamente dipendenti dal sistema cloud di Amazon.

Questa scelta potrebbe avere un impatto anche su chi utilizza software di gestione della libreria digitale come Calibre, che permette di organizzare e convertire gli eBook in diversi formati. Con il blocco dei download manuali, gli utenti perderanno la possibilità di gestire i file AZW senza passare dall’ecosistema Kindle. Chi desidera mantenere il controllo sulla propria libreria digitale può prendere in considerazione alcune alternative, come:

Scaricare gli eBook prima del 26 febbraio per conservarli su un supporto locale;

Usare l’app Kindle per PC o dispositivi mobili per accedere ai contenuti acquistati;

Optare per eReader alternativi che supportano formati più aperti, come EPUB o PDF.

Amazon non ha specificato se questa modifica sarà permanente o se in futuro verranno introdotte nuove opzioni per la gestione dei contenuti digitali. Il blocco del download manuale degli eBook segna un cambiamento significativo per gli utenti Kindle, che perderanno la possibilità di scaricare i propri libri direttamente dal sito Amazon. Chi vuole effettuare un backup dei propri acquisti in formato AZW ha tempo fino al 26 febbraio per scaricare i file. Dopo quella data, l’accesso ai libri sarà possibile solo tramite l’app Kindle o la sincronizzazione cloud.