PosteMobile lancia offerte imperdibili: scopri i piani più vantaggiosi

PosteMobile ha deciso di sconvolgere gli utenti con una serie di promozioni telefoniche adatte alle esigenze di tutti.

L’operatore è sicuramente tra i gestori più interessanti presenti sul panorama delle telecomunicazioni italiano, poiché permette agli utenti di attivare dei piani di qualità e soprattutto vantaggiosi dal punto di vista economico.

Un nuovo cliente che si approccia per la prima volta a PosteMobile si troverà davanti a un pacchetto davvero ricco di tariffe telefoniche tra cui scegliere. E la scelta non risulta essere per nulla semplice, visto che ciascuna promo ha dei vantaggi specifici.

PosteMobile: scopri le incredibili offerte a partire da 5,99 euro al mese

Scopriamo insieme quali sono le promozioni telefoniche più vantaggiose di PosteMobile.

Sicuramente la promozione telefonica più vantaggiosa risulta essere Creami Extra Wow 50. Si tratta di una promo pensata per i nuovi clienti e che combina la presenza di 50 giga di Internet 4G+ e crediti illimitati per chiamate e SMS. Il costo dell’offerta è di soli 5,99 € al mese.

Un’altra tariffa molto simile, ma che prevede più giga di Internet è la promo Creami Extra Wow 150, che è un’esclusiva online per i nuovi clienti e che prevede 150 GB di Internet 4G+ e crediti illimitati per chiamate SMS a soli 6,99 € al mese.

Come non citare poi le famosissime Creami Extra Wow 200 e Creami Extra Wow 300. La prima è un’esclusiva dell’ufficio postale e comprende 200 GB di Internet in 4G+ e crediti illimitati per chiamate e SMS a 10 € al mese, mentre la seconda è una promo esclusiva online, con 300 GB di Internet 4G+ e crediti illimitati per chiamate e SMS, a 11,99 € al mese.

PosteMobile, inoltre, offre anche dei servizi esclusivi per la casa, come la tariffa PosteMobile Casa Web, che con un costo mensile di 22,90 € offre Internet illimitato e un modem Wi-Fi incluso. Il costo di attivazione dell’offerta è di 29 €.