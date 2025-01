Amazon ha annunciato che il servizio “Prime Prova prima, paga poi” chiuderà ufficialmente il 31 gennaio 2025. Questo programma, introdotto inizialmente negli Stati Uniti nel 2018 come “Amazon Wardrobe” e attivo in Italia dal 2021, consentiva agli abbonati Prime di provare a casa capi di abbigliamento, scarpe e accessori prima di decidere se acquistarli. Gli articoli indesiderati potevano essere restituiti gratuitamente entro sette giorni, pagando solo quelli scelti.

Una nuova era di servizi AI per Amazon

La notizia della chiusura è stata comunicata con un avviso sulla pagina del servizio e confermata da Maxine Tagay, portavoce di Amazon. Secondo Tagay, la decisione è dovuta alla limitata scalabilità del programma e al crescente utilizzo di strumenti digitali avanzati basati sull’intelligenza artificiale. Amazon, infatti, sta puntando su tecnologie innovative come la prova virtuale e le raccomandazioni di taglia personalizzate. Questi strumenti offrono un’esperienza più immediata e moderna per i clienti, rendendo obsoleti i processi più tradizionali come la prova fisica a domicilio.

Tra le nuove funzionalità spicca il “Virtual Try-On“, una tecnologia di realtà aumentata che permette agli utenti di visualizzare in 3D scarpe di specifici brand direttamente sui propri piedi utilizzando la fotocamera dello smartphone. Altri strumenti includono tabelle delle taglie migliorate e suggerimenti basati su modelli linguistici avanzati, che sfruttano le recensioni dei clienti per fornire raccomandazioni sempre più precise.

Il programma “Prova prima, paga poi” era particolarmente apprezzato per la sua flessibilità: gli utenti potevano scegliere fino a sei articoli, provarli comodamente per una settimana e restituire ciò che non desideravano tenere. Tuttavia, i resi, elemento centrale del servizio, sono diventati negli anni un aspetto critico per Amazon, che sta lavorando per ridurre questa pratica nel tentativo di contenere i costi.

La chiusura del programma rientra in una più ampia strategia di tagli avviata dal CEO Andy Jassy nel 2022. Negli ultimi anni, l’azienda ha eliminato diversi progetti, ridotto il personale e investito in tecnologie basate sull’AI per migliorare i propri servizi, dimostrando di voler ottimizzare le risorse e guardare al futuro.