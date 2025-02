Google migliora Gemini Advanced: risposte più intelligenti grazie alla memoria delle chat

Google continua ad affinare il suo assistente AI Gemini Advanced, introducendo una funzionalità che permette di generare risposte più contestuali basate sulle chat precedenti. Questa novità mira a rendere l’interazione con l’intelligenza artificiale più fluida, mantenendo una continuità tra le conversazioni.

Un’IA più contestuale e meno frammentata

Fino ad ora, le interazioni con Gemini Advanced non tenevano traccia delle chat passate, costringendo gli utenti a ripetere informazioni già fornite per ottenere risposte coerenti. Con il nuovo aggiornamento, il sistema sarà in grado di ricordare i dettagli discussi in precedenza, offrendo risposte più pertinenti e personalizzate. Questa funzionalità si avvicina al modello di conversazione di ChatGPT con memoria, migliorando l’efficienza nell’uso quotidiano dell’AI per attività come la gestione di progetti, il supporto alla scrittura e la pianificazione personale.

Gemini Advanced analizzerà le conversazioni precedenti per comprendere meglio il contesto delle richieste successive. Ad esempio, se un utente chiede consigli su un viaggio e successivamente menziona un hotel senza specificare la destinazione, l’AI sarà in grado di collegare le informazioni fornite in chat precedenti per dare una risposta coerente.

BigG ha sottolineato che gli utenti potranno gestire la memoria dell’AI, decidendo se attivare o disattivare la funzione e rimuovere conversazioni specifiche se necessario. Questo aspetto offre maggiore controllo sulla privacy, un tema centrale nello sviluppo delle intelligenze artificiali. L’update del firmware è in fase di rilascio graduale per gli utenti che utilizzano Gemini Advanced, inizialmente in alcune regioni selezionate. Google prevede di estendere la disponibilità a un pubblico più ampio nelle prossime settimane. Questa funzione rappresenta un passo avanti nella ricerca di un’esperienza AI più intelligente e contestuale, eliminando la necessità di ripetere le informazioni in ogni nuova conversazione.

Con l’introduzione della memoria nelle conversazioni, Gemini Advanced diventa più efficiente e reattivo, offrendo risposte più contestualizzate e migliorando l’esperienza d’uso. L’aggiornamento è attualmente in fase di rollout, con un’espansione prevista nei prossimi mesi.