Samsung: La One UI 8 arriverà in anticipo

Recentemente Samsung ha fatto parlare di sé per quanto riguarda la gestione dello sviluppo della sua interfaccia grafica, la versione numero sette di quest’ultima infatti sta soffrendo di numerosi ritardi di sviluppo che hanno costretto l’azienda coreana a cancellare il rilascio della versione 7.1 che sarebbe dovuta arrivare in concomitanza dell’annuncio dei device pieghevoli, puntando il tutto sulla versione attualmente corrente che sta ricevendo aggiornamenti minori mese dopo mese.

Ovviamente, vista la situazione, molti utenti si sono domandati in merito il futuro e soprattutto riguardo la versione 8.0, la quale dovrebbe arrivare in concomitanza di Android 16 sugli smartphone top di gamma della famiglia.

Una possibile risposta

una possibile risposta arriva dal sempre ben informato leaker Ice Universe, quest’ultimo si è espresso su Twitter affermando che la One UI 8.0 Arriverà molto prima del previsto, senza però aggiungere nessun dettaglio in più, tale affermazione ovviamente lascia aperte numerose possibilità, due su tutte sono quelle sicuramente più accreditabili.

Normalmente la nuova versione dell’interfaccia grafica di Samsung arriva intorno al bimestre ottobre novembre in concomitanza dell’arrivo di una major release di Android, quest’anno Google ha annunciato che la nuova versione di Android e esordirà in anticipo rispetto alla tabella di marcia degli scorsi anni, probabilmente intorno a giugno luglio, di conseguenza se Samsung dovesse eseguire la medesima linea guida anche la sua interfaccia grafica dovrebbe arrivare in un periodo limitrofo, ciò sicuramente risulterebbe l’opzione migliore per quanto riguarda gli utenti.

La seconda teoria invece vede Google in anticipo sulla tabella di marcia ma Samsung invece in ritardo rispetto a quest’ultima, ciò significherebbe un lancio di Android 16 anticipato rispetto alla norma ma l’arrivo della sua interfaccia grafica a cavallo tra il normale periodo di lancio dei major update e il lancio di Android 16, ciò significherebbe che potremmo assistere ad un lancio della sua nuova versione in tempi decisamente più dilatati rispetto a quelli descritti sopra.