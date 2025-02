Microsoft Outlook su mobile: arriva il pulsante per minimizzare le bozze

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Outlook su mobile, introducendo una funzionalità attesa da molti utenti: la possibilità di ridurre a icona le bozze durante la scrittura delle email. Questa novità semplifica la gestione del multitasking all’interno dell’app, offrendo un’esperienza d’uso più fluida e intuitiva.

Come funziona il nuovo pulsante per le bozze su Outlook?

La funzione permette di minimizzare le bozze di email in un’icona flottante, senza doverle chiudere o salvare in modo definitivo. Basta un semplice tocco sul pulsante dedicato per ridurre il messaggio in corso di scrittura, permettendo agli utenti di navigare tra altre email, consultare il calendario o cercare allegati senza perdere il contenuto della bozza. Quando necessario, basterà toccare nuovamente l’icona flottante per riaprire l’email esattamente dallo stesso punto in cui si era interrotta la scrittura.

La gestione delle bozze su Outlook rappresentava da tempo un limite per chi utilizza l’app in modo intensivo. In precedenza, gli utenti erano costretti a tornare alla schermata principale o salvare manualmente la bozza per passare ad altre funzioni. Con il nuovo pulsante, la navigazione tra le varie sezioni dell’app diventa più immediata e fluida, soprattutto per chi lavora con più email contemporaneamente.

Questa funzione è particolarmente utile per chi utilizza Outlook in ambito professionale, dove è frequente il bisogno di recuperare informazioni senza interrompere la composizione delle email. Il nuovo pulsante per ridurre a icona le bozze è in fase di rilascio graduale e sarà disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane. La funzione non richiede attivazioni manuali: sarà automaticamente inclusa con l’aggiornamento più recente di Outlook per iOS e Android. Gli utenti possono verificare la presenza dell’update controllando la versione dell’app su App Store o Google Play Store.

Microsoft continua a migliorare l’esperienza d’uso di Outlook su mobile, introducendo strumenti che facilitano la gestione delle email. Il nuovo pulsante per ridurre a icona le bozze è un’aggiunta che migliora il multitasking e semplifica l’interazione con l’app. L’aggiornamento è in distribuzione e arriverà presto su tutti i dispositivi compatibili.