WhatsApp: un messaggio può costarvi tutti i risparmi nel conto in banca

Se siete soliti utilizzare WhatsApp tutti i giorni allora in tutta probabilità, anche voi potreste essere incappati in uno strano messaggio che sta giungendo agli occhi di tantissimi utenti della community italiana, si tratta di un messaggio a prima vista decisamente ambiguo e incomprensibile, ma dietro il quale purtroppo si cela un tentativo di truffa a tutti gli effetti, nella fattispecie sembra che i truffatori abbiano cambiato modus operandi e adesso invece che utilizzare le classiche mail o gli SMS, per contattare le vittime designate utilizzino WhatsApp, tutto ciò per una ragione decisamente molto semplice, WhatsApp unisce tutti e dunque permette ai truffatori di avere una possibilità molto più elevata in termini di quantità di utenti contattabili, ciò di conseguenza aumenta anche le probabilità di successo delle truffe.

Di conseguenza, tantissimi messaggi fraudolenti hanno iniziato a circolare nel web, arrivando a moltissimi utenti tra cui anche quelli italiani che ci stanno segnalando la presenza di messaggi decisamente incomprensibili che però a prima vista risultano decisamente poco affidabili, scopriamo insieme qualche dettaglio in più in modo da evitare di cascare in questa tipologia di truffa che potrebbe colpire un occhio meno attento.

Due chiacchiere molto pericolose

Il messaggio in arrivo a tutti gli utenti, sebbene si presenti sotto diverse forme, nasconde il medesimo messaggio, infatti si tratta di una richiesta di tempo per poter scambiare una rapida conversazione, in caso di risposta però la truffa prenderà forma e i truffatori cercheranno di estorcervi informazioni sensibili come i codici per l’accesso a Internet banking con l’inganno, questo messaggio presenta delle caratteristiche che ci permettono di riconoscere il pericolo, arriva da un numero sconosciuto, non presenti in rubrica e con il quale non condividiamo nessun tipo di gruppo, per di più presenta un prefisso assolutamente non utilizzato qui in Italia è un paese di provenienza generalmente africano.

Se doveste notare tutti questi elementi, allora la cosa migliore da fare è bloccare immediatamente l’utente che vi ha contattato e soprattutto non rispondere al suo messaggio.