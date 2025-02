Notebook HP ad un PREZZO SEGRETO e basso su Amazon: ecco dove acquistarlo

HP è una delle aziende più rinomate ed apprezzate in termini di qualità dei prodotti messi effettivamente sul mercato, sia in termini di notebook, che di tutto ciò che ruota attorno al mondo dei computer fissi/portatili. Osservando meglio da vicino la fascia media, possiamo notare la presenza di un HP Omnibook X, codice 14-fe0001sl, che risulta essere caratterizzato dalla presenza di un display da 14 pollici, pannello con tecnologia IPS che può raggiungere una risoluzione massima in 2K, e soprattutto una luminosità di 300 nits.

Il processore è l’ultimo Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-78-100), soluzione di continuità in termini di configurazione, data la presenza al suo interno di 16GB di RAM LPDDR5x ed anche una memoria interna di 512 GB su SSD. La scheda grafica, dato il SoC di Qualcomm, è una GPU Adreno, che offre discrete prestazioni, senza però riuscire a raggiungere il livello di NVIDIA o AMD. Nella parte superiore del display è presente un sensore fotografico da 5 megapixel, con risoluzione massima in FullHD, sia per gli scatti fotografici che video.

Notebook HP: la promozione attiva su Amazon

I notebook HP sono generalmente non propriamente economici, proprio per la grande qualità, in termini sia di hardware che di software, che l’azienda è in grado di porre al suo interno. Il modello descritto all’interno del nostro articolo può essere acquistato su Amazon con una spesa finale da sostenere pari a 754,53 euro, che prevede oltretutto la consegna a domicilio, con garanzia di 2 anni. Ecco il link dove acquistarlo.

Il sistema operativo di riferimento resta essere Windows 11, senza alcuna personalizzazione software particolare, i materiali utilizzati per la sua realizzazione sono ottimi, con il telaio realizzato in alluminio riciclato. In termini dimensionali il prodotto raggiunge 31,29 x 22,35 x 1,44 centimetri di spessore, ed un peso di 1,34 kg.