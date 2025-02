Very Mobile: l’offerta che rivoluziona la telefonia

Navigare in 5G senza costi extra, avere 150GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati e pagare solo 5,99 al mese? Ora è possibile. Grazie alla proposta di Very Mobile, l’ operatore che punta su trasparenza e convenienza. Tale offerta, è disponibile fino al 6 marzo ed è riservata ai clienti che effettuano la portabilità da alcuni gestori specifici. Tra cui Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori selezionati.

Very Mobile: un servizio senza costi nascosti e con massima flessibilità

Chi attiva la promo online o in negozio riceve 10GB extra ogni mese per un anno e due mesi di servizio in omaggio. L’attivazione è gratuita, così come la spedizione della SIM. La quale arriverà direttamente nella cassetta postale senza necessità di firma. In più grazie a una copertura che raggiunge il 99,7% della popolazione italiana, Very Mobile assicura una connessione stabile in tutta Italia. Il 5G permette infatti una navigazione ultraveloce. Ideale per guardare video in alta definizione, lavorare da remoto e giocare online senza interruzioni.

Uno degli aspetti più importanti di Very Mobile è l’assenza di costi extra. Il rinnovo dell’offerta avviene sempre lo stesso giorno del mese, facilitando la gestione delle spese. Se i Giga terminano prima della fine del periodo, la navigazione si blocca automaticamente, evitando addebiti imprevisti. Riattivare la promo è semplice. Basta infatti accedere all’app e premere il pulsante di rinnovo.

L’operatore garantisce anche la possibilità di cambiare offerta senza costi aggiuntivi. I clienti possono scegliere piani con più internet direttamente dall’app o chiamando il numero gratuito 1929. Mentre i servizi a pagamento indesiderati, come abbonamenti a oroscopi e suonerie, sono bloccati di default per garantire la massima sicurezza.

L’assistenza è sempre disponibile tramite applicazione, sito web o chiamata gratuita. Insomma, chi sceglie Very Mobile può contare su un servizio clienti efficiente e su una gestione completamente digitale. In più grazie all’hotspot incluso, è possibile condividere la connessione con altri dispositivi senza dover toccare il portafoglio.