Super offerta Kena Mobile: 230GB, minuti illimitati e primo mese gratis

Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta destinata a chi cerca una tariffa conveniente e ricca di servizi. Al costo di 6,99€ al mese, sarà infatti possibile usufruire di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili. Oltre che 200 SMS e ben 230GB di internet in 4G, con una velocità di download fino a 60Mbps. Per chi viaggia in Europa, sono poi inclusi 9GB di traffico dedicato. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal primo mese gratuito. Un’opportunità assolutamente interessante per chi vuole testare il servizio senza impegno.

Kena Mobile: attivazione e dettagli del servizio

Per ottenere il massimo dalla promozione di Kena, è necessario attivare il servizio di ricarica automatica. Poiché senza questa opzione, il traffico dati disponibile si riduce a 130GB. L’attivazione della SIM è gratuita per chi accetta di ricevere comunicazioni commerciali. Mentre per chi rifiuta tale consenso il costo di attivazione è di 3€. In più, la SIM supporta la tecnologia VoLTE, che permette chiamate in alta qualità su dispositivi compatibili.

La promo è valida per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile o effettua la portabilità da alcuni operatori virtuali. Il piano può essere sottoscritto online, tramite l’app ufficiale o nei punti vendita autorizzati. Una volta attivata, l’offerta si rinnova automaticamente ogni mese. A condizione però che il credito residuo sulla scheda sia sufficiente.

Ma non è finita qui. Kena Mobile garantisce trasparenza sulle condizioni contrattuali. Offre poi un servizio clienti dedicato, accessibile tramite il numero 181 o l’area riservata MyKena. L’utilizzo del traffico illimitato è soggetto a un uso corretto e lecito, secondo le condizioni generali di contratto. Se il cliente supera la soglia di SMS o dati previsti dall’offerta, si applicano le tariffe del piano base.

I pagamenti possono essere effettuati con carte di credito, PayPal, PostePay e altri metodi digitali. Mentre la qualità della connessione all’estero dipende dagli accordi di roaming di TIM con gli operatori locali.