WhatsApp, aggiornamento: cambia tutto con reazioni rapide, effetti visivi e sticker

L’intento di WhatsApp di migliorarsi è chiaro a tutti e lo si può vedere con tutti gli aggiornamenti che l’applicazione rilascia ormai periodicamente. Il colosso colorato di verde in questo caso ha apportato alcuni cambiamenti alla piattaforma introducendo un nuovo aggiornamento che porta più novità in una. Secondo quanto riportato infatti ci sono reazioni rapide per i messaggi, una nuova collezione di sticker e degli effetti visivi avanzati. Tutto ciò contribuirà nettamente a migliorare l’esperienza degli utenti.

WhatsApp: ecco le reazioni rapide con doppio tocco

La novità più interessante riguarda l’introduzione delle reazioni rapide ai messaggi. Basta quindi adesso un doppio tocco su un qualsiasi messaggio: sarà possibile aggiungere una reazione con un’emoji senza dover tenere premuto a lungo. L’altro cambiamento riguarda il meno delle emoji per le reazioni che è stato aggiornato. Ora mostra nella prima scheda le emoji più usate dall’utente.

Per chi volesse esplorare l’intera gamma di emoji, basterà premere l’icona “+” nella barra delle reazioni per accedere all’elenco completo. Un’implementazione che semplifica l’interazione, simile a quanto già visto su piattaforme come Discord.

Effetti visivi e filtri per foto e video

Un altro cambiamento significativo riguarda l’aggiunta di effetti visivi e filtri personalizzati direttamente nelle chat. Ora gli utenti possono modificare foto e video prima di inviarli, scegliendo tra 30 diversi filtri già integrati nell’app.

Adesso gli utenti che prima utilizzavano questa funzione solo per le videochiamate, possono servirsene anche per inviare dei contenuti media.

Nuovi sticker e funzione “Sticker Selfie”

Anche il sistema degli sticker ha ricevuto un’importante revisione. Tra le nuove funzioni:

Pacchetti di sticker condivisibili: sarà possibile inviare intere collezioni di sticker direttamente nelle chat;

sarà possibile inviare intere collezioni di sticker direttamente nelle chat; Sticker Selfie: una delle aggiunte più divertenti. Scattando un selfie, l’app sarà in grado di trasformarlo automaticamente in uno sticker personalizzato da inviare nelle conversazioni.

Sono queste le novità che portano WhatsApp a rendere il tutto ancora più interessante per il pubblico che usa l’applicazione quotidianamente. Versatilità e personalizzazione dunque sono ancora una volta i punti cardine principali.