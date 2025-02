Lycamobile: novità imperdibile per i nuovi utenti

Siete alla ricerca di un nuovo operatore telefonico? Lycamobile potrebbe essere la scelta perfetta per voi. Grazie alle sue offerte attente alla qualità del servizio e al costo competitivo, l’operatore ha conquistato una fetta importante del mercato della telefonia italiano. A tal proposito, è emblematica la promozione 5G Portin 599. Si tratta di un’offerta che unisce velocità, convenienza e flessibilità. Con il suo lancio, Lycamobile rende la tecnologia 5G alla portata di tutti.

Lycamobile: nuova promo offre il 5G

Con un costo mensile altamente competitivo di 5,99€, il piano offre ben 150 GB in 5G. Tale opzione permette agli utenti di navigare in modo fluido e senza interruzioni. Inoltre, l’offerta include minuti illimitati ed SMS senza limiti. Per chi viaggia frequentemente, Lycamobile garantisce anche 8 GB in roaming all’interno dei Paesi dell’UE. Ciò per rimanere sempre connessi senza dover affrontare costi aggiuntivi o spiacevoli sorprese sulla bolletta.

C’è un ulteriore vantaggio sa non sottovalutare. Ovvero la possibilità di ottenere due mesi gratis. Gli utenti effettuano solo il primo pagamento. Poi ricevono il secondo e il terzo mese gratuitamente. Ciò rappresenta un vantaggio da non sottovalutare. A differenza di molte altre offerte sul mercato, Lycamobile non impone vincoli contrattuali. Gli utenti hanno la libertà di disattivare il piano o cambiare operatore in qualsiasi momento. Il tutto senza il rischio di penali.

Attivare il piano 5G Portin 599 è semplice ed immediato. Basta visitare il sito ufficiale di Lycamobile. Qui sono indicati i pochi e semplici passaggi da seguire. È però importante ricordare che la promozione è disponibile solo per coloro che richiedono la portabilità del proprio numero. La promozione non ha una scadenza ufficiale, però, è ugualmente consigliabile approfittarne il prima possibile. Con il piano 5G Portin 599, Lycamobile si conferma un operatore virtuale di riferimento nel settore delle telecomunicazioni. Ciò con un mix perfetto di innovazione, convenienza e libertà. Una scelta perfetta per chi cerca convenienza senza rinunciare alla qualità.