Nuovo attacco hacker in Italia: colpiti siti di istituti e banche

L’Italia è di nuovo vittima di una massiccia campagna di attacchi hacker. Quest’ultimi sono di tipo DDoS (Distributed Denial of Service). Hanno preso di mira alcune importanti infrastrutture digitali del Paese. Il responsabile è un gruppo hacker filorusso denominato NoName057(16). Quest’ultimo ha dichiarato che l’azione è una risposta alle recenti dichiarazioni del presidente Sergio Mattarella. Riguardo la Russia e il Terzo Reich. Tra le vittime dell’attacco hacker figurano gli aeroporti di Malpensa e Linate e l’Autorità dei trasporti. I porti di Taranto e Trieste e la banca Intesa Sanpaolo.

Hacker filorussi attaccano l’Italia: ecco i dettagli della campagna DDoS

Nonostante l’aggressione, i servizi colpiti sembrano essere rimasti perlopiù operativi. Si sono verificati solo alcuni rallentamenti nella navigazione. Ciò senza il presentarsi di interruzioni critiche. Le autorità competenti, tra cui l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, hanno immediatamente attivato le contromisure necessarie. Ciò per mitigare l’impatto della campagna hacker. E garantire, allo stesso tempo, la continuità operativa.

Gli attacchi DDoS mirano a sovraccaricare i server delle organizzazioni colpite. Ciò inviando un’enorme quantità di richieste simultanee. Quest’ultime spesso provengono da una rete di dispositivi infetti. Noti come botnet. Tale tipo di attacco non ha l’obiettivo di sottrarre dati sensibili. Intendono, invece, rendere i siti web e i servizi digitali inutilizzabili per un determinato periodo di tempo. Causando disagi operativi e instillando un senso di insicurezza tra gli utenti.

Tali eventi sottolineano la crescente vulnerabilità delle infrastrutture digitali italiane e l’importanza di investire in misure di protezione avanzate. Ciò per difendere il Paese da pericoli sempre più sofisticati. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione. Inoltre, stanno lavorando per rafforzare la sicurezza online. L’attacco di NoName057(16) è solo l’ultimo di una serie di azioni di tal tipo. Tali campagne dimostrano come la cybersicurezza sia diventata un campo di battaglia. Resta da vedere se gli attacchi continueranno e quali saranno le contromosse adottate dall’Italia.