Amazon fa un REGALO a tutti: prezzo FOLLE su Apple Watch SE

Apple Watch SE rappresenta la variante economica di uno degli smartwatch più amati dal pubblico, un prodotto che presenta un prezzo inferiore rispetto al fratello maggiore, ma che allo stesso tempo risulta essere in grado di garantire performance e prestazioni di livello superiore rispetto ad altri modelli in vendita allo stesso identico prezzo.

L’utente che sceglie di mettere le mani su Apple Watch SE, in questo caso di seconda generazione, può fare i conti con un prodotto che permette di entrare di diritto nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino, approfittando di una variante con 44 millimetri di diagonale, quindi il più grande tra quelli in commercio, e connettività legata solo ed esclusivamente al bluetooth (ciò sta a significare che non supporta SIM o eSIM). Il modello di cui vi parliamo è disponibile con colorazione galassia, e la presenza di un cinturino Sport, realizzato interamente in silicone (anche se facilmente sostituibile con uno dei tanti in commercio).

Apple Watch SE: lo sconto mai visto su Amazon

Apple Watch SE è in promozione su Amazon per un periodo temporalmente molto ridotto, infatti gli utenti si ritrovano a non dover più spendere 289 euro per il suo acquisto, ma possono godere di un risparmio di circa 30 euro, cosicché l’investimento da completare sarà di 259 euro, sempre approfittando delle medesime condizioni di vendita e garanzie complessive. Scopritelo subito a questo link.

Le funzioni cui a tutti gli effetti è possibile accedere sono sostanzialmente sempre le stesse, a differenza del fratello maggiore, in questo caso è assente la possibilità di registrare l’ECG, ma per il resto parliamo di monitoraggio del sonno, del battito cardiaco, della percentuale di ossigeno nel sangue, passi, distanze percorse, calorie bruciate, connessione diretta degli auricolari e altro ancora.