Porsche frena sull’elettrico: il futuro passa dai motori termici

Porsche ha subito un declino delle vendite nel 2024, segnando un -3% rispetto all’anno precedente. Il mercato cinese, che rappresenta uno degli scenari più cruciali per il brand, ha registrato una perdita del 28%. Come conseguenza di questi numeri, Porsche si trova a fare i conti con un impatti sui profitti. Gli obiettivi iniziali sono stati rivisitati, con gli utili che non hanno raggiunto le aspettative, fermandosi al 10-12%, ben al di sotto della soglia target del 20%. Molti analisti si chiedono se la strategia di puntare tutto sull’elettrico sia stata una scelta troppo azzardata.

Porsche aveva fatto un investimento significativo nel voler rendere modelli come la Porsche Macan esclusivamente elettrici, ma ora i risultati sembrano suggerire che la domanda non sia pronta per questa transizione radicale. La casa automobilistica ha dovuto fare i conti con un aumento dei costi derivante dall’investimento in motorizzazioni endotermiche e ibride, pari a ben 800 milioni di euro. Una decisione non priva di rischi per Porsche, ma ormai necessaria per soddisfare una forte domanda ancora legata ai motori tradizionali.

Un cambio ai vertici Porsche per affrontare la sfida del mercato

Alla luce di questi sviluppi e dei cambi strategici, Porsche ha deciso di apportare anche modifiche al proprio management. Lutz Meschke, direttore finanziario, e Detlev von Platen, responsabile vendite e marketing, sono stati rimossi dalle loro posizioni. L’azienda non ha ufficialmente motivato la ristrutturazione e il cambio di posizioni, ma ci sono delle teorie a riguardo. Unica cosa certa è che è chiaro che la situazione richiede un adattamento rapido. È evidente poi che Porsche stia cercando in qualche modo di riequilibrare il proprio approccio.

Il brand, così come altre aziende, è giunta alla conclusione che le auto con motore a combustione siano ancora troppo importanti mercato e che non possano essere messe già in panchina. La famiglia Porsche-Piëch, che ha sempre monitorato l’andamento delle vendite per il proprio ritorno economico, osserva con attenzione gli sviluppi futuri cercando di rifarsi sulle perdite. Le scelte che la società prenderà nei prossimi mesi potrebbero fare la differenza per il suo posizionamento. Vedremo come andrà.