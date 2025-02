Nuove norme sull’IVA: ora anche le piattaforme la pagheranno

Il sistema fiscale europeo sta per cambiare con una nuova riforma. Tale modifica intende modernizzare e rendere più equo il pagamento dell’IVA. La nuova normativa è stata approvata con un’estesa maggioranza dal Parlamento Europeo. Punta a correggere una disparità evidente che ha finora avvantaggiato le grandi piattaforme online rispetto ai fornitori tradizionali di servizi.

Nuova norma in arrivo per il pagamento dell’IVA

Il fulcro della riforma riguarda la responsabilità delle piattaforme digitali di raccogliere e versare l’IVA. Ciò nei casi in cui i singoli operatori non lo facciano in automatico. Tale cambiamento entrerà in vigore nel 2030. Si applicherà a settori come gli alloggi a breve termine e il trasporto passeggeri. Settori dove la mancanza di un regime uniforme ha finora creato vantaggi fiscali. Con le nuove regole, le piattaforme non saranno più semplici intermediari, ma diventeranno parte attiva nel sistema fiscale.

L’obiettivo della norma è duplice. Da un lato, garantire che i servizi digitali siano soggetti allo stesso trattamento fiscale dei servizi tradizionali. Dall’altro, recuperare risorse preziose per gli Stati membri. Secondo le stime, la riforma permetterà di recuperare fino a 11 miliardi di euro all’anno in IVA non riscossa. Una cifra che potrà essere reinvestita in diversi settori. Come servizi pubblici, infrastrutture e altri progetti. Inoltre, con procedimenti più semplici le aziende potranno risparmiare ogni anno. Si parla di cifre pari ad oltre 4miliardi di euro.

Un’altra novità riguarda l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria . Tale obbligo riguarderà le transazioni transfrontaliere tra imprese. Tale sistema, basato su una piattaforma comune per tutti gli Stati membri, renderà più semplice il monitoraggio delle operazioni. Inoltre, faciliterà la lotta alle frodi fiscali. Le autorità avranno accesso in tempo reale ai dati. Aumentando così la trasparenza e migliorando il coordinamento a livello europeo. La nuova riforma non è solo un passo avanti per l’equità. Rappresenta anche una strategia chiave per adattare il sistema fiscale all’era digitale.