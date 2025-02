L’AI arriva nel settore militare: nuova vettura senza equipaggio

L’ambito militare continua ad evolvere. I sistemi d’arma autonomi, in particolare, rappresentano una delle sfide più complesse e controverse. Tali tecnologie, capaci di operare senza intervento umano diretto, offrono potenzialità straordinarie. Ma portano con sé anche rischi importanti. Da un lato, i robot militari promettono di ridurre le perdite umane nei conflitti. Ciò affidando alle macchine compiti pericolosi. Come la ricognizione in zone ad alto rischio o l’intervento in ambienti contaminati. Dall’altro, il loro utilizzo solleva diverse preoccupazioni. Quest’ultime legate alla possibilità che decisioni importanti vengano prese senza il coinvolgimento umano. Tale punto è stato al centro della risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel novembre 2023. Quest’ultima ha visto la maggior parte dei paesi schierarsi contro l’uso delle armi autonome.

AI impiegata nel settore militare

Nonostante ciò, alcuni governi e industrie militari stanno accelerando lo sviluppo di sistemi sempre più avanzati. Un esempio emblematico è il veicolo da combattimento robotizzato HAVOC 8×8 RCV, sviluppato dalla Milrem Robotics. Tale mezzo autonomo è progettato per operare in scenari complessi, offrendo prestazioni elevate grazie a un sistema di propulsione ibrido-elettrico e un cannone configurabile. Riguardo gli interrogativi sulla sicurezza, Milrem afferma che HAVOC non può attivare le sue armi senza un’autorizzazione umana.

A livello internazionale, si intensificano le richieste di un trattato vincolante che limiti l’uso di armi letali autonome. Gli esperti temono che una corsa agli armamenti tecnologici possa sfuggire di mano. Creando un mondo in cui le decisioni critiche vengano delegate alle macchine. La necessità di una regolamentazione chiara è resa ancora più urgente dalla rapidità con cui tali tecnologie si sviluppano.

Il futuro dei robot militari dipenderà dalla capacità della comunità internazionale di trovare un equilibrio tra innovazione e responsabilità. Non è solo una questione tecnica, ma una scelta di civiltà. Decidere fino a che punto affidare alla tecnologia il controllo delle azioni più delicate e potenzialmente distruttive.