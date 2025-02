Tesla Model Y Juniper: novità e conferme attese

L’arrivo della Tesla Model Y Juniper in Italia segna un momento importantissimo per tutti gli appassionati del marchio. Attualmente, è disponibile solo nella versione Long Range, con l’esclusivo allestimento Launch Series e un prezzo di partenza di 60.990€. Per chi attende la versione RWD, già presente in Cina, non ci sono ancora aggiornamenti ufficiali. Le prime consegne sono previste a marzo. Esattamente quando il restyling del SUV inizierà a circolare sulle strade italiane.

Tesla Model Y Juniper: un’espansione della gamma entro il 2025

La serie completa della Model Y 2025 però non è ancora definita. Mancano all’appello due varianti fondamentali. Ovvero la sportiva Performance e il modello con sette posti. Anche se Tesla non le ha ancora annunciate ufficialmente, nelle scorse settimane è arrivata una conferma indiretta sulla loro prossima introduzione. A rivelarlo sono stati Lars Moravy e Franz von Holzhausen, due dirigenti dell’azienda. Ciò è avvenuto nel corso di un episodio di Jay Leno’s Garage dedicato al cambiamento di stile del SUV elettrico.

Secondo quanto dichiarato dai due rappresentanti Tesla, la strategia prevede un’introduzione graduale delle nuove configurazioni. Dopo il debutto della Launch Series, seguiranno altre varianti. Tra cui la Dual Motor a trazione integrale, la versione Performance e il modello a sette posti. L’ampliamento della serie dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno, offrendo più opzioni ai clienti.

L’attenzione si concentra in particolare sulla Model Y Performance. Anche se al momento non sono stati rivelati dettagli ufficiali. Ad ogni modo, osservando le innovazioni introdotte sulla nuova Model3Performance, si può ipotizzare che il SUV beneficerà di un propulsore più potente. Oltre che sospensioni aggiornate e miglioramenti estetici. Tra le possibili novità figurano cerchi in lega specifici, uno spoiler posteriore in fibra di carbonio e pneumatici studiati per migliorare le prestazioni.

Alcune immagini spia circolate di recente potrebbero aver già anticipato l’aspetto della nuova Model Y. Nei prossimi mesi arriveranno sicuramente ulteriori dettagli e conferme da parte di Tesla.