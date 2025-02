Rinnovabili: l’Italia rischia nuove sanzioni

L’UE lavora ogni giorno per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. A tal proposito, spinge per velocizzare la transizione energetica. Un obiettivo importante anche per garantire la sicurezza energetica dei Paesi membri. La recente Direttiva UE 2023/2413 rappresenta un passo importante in tale direzione. Quest’ultima introduce meccanismi innovativi per rendere più rapide ed efficienti le procedure autorizzative per i progetti legati alle rinnovabili. Eppure , l’adozione di tali norme si sta rivelando un processo più complesso. Tra gli ostacoli vi è la lentezza con cui molti Stati membri stanno integrando le disposizioni della Direttiva nelle proprie normative interne.

Interventi troppo lenti per l’adozione delle energie rinnovabili?

Italia, Spagna, Francia, Bulgaria e altri Paesi hanno ricevuto richiami formali dalla Commissione Europea. Il motivo riguarda il non aver rispettato le scadenze o non aver fornito informazioni sufficienti sul recepimento. Tali ritardi non solo rischiano di compromettere gli obiettivi europei in materia di energia pulita. Ma potrebbero anche causare un rallentamento nell’accesso ai finanziamenti destinati a tali progetti. Bloccando lo sviluppo di infrastrutture cruciali.

La Direttiva 2023/2413 si propone di semplificare il quadro normativo attraverso tre strumenti principali. Si tratta dell’introduzione di tempistiche certe per il rilascio delle autorizzazioni, la definizione di “zone di accelerazione” per i progetti rinnovabili. E il riconoscimento dell’interesse pubblico prevalente per gli impianti energetici verdi. Tale approccio mira non solo a ridurre i tempi burocratici. Intende anche a creare un ambiente normativo che incentivi gli investimenti privati e la cooperazione pubblico-privata.

La situazione di alcuni Stati membri che non hanno ancora integrato la precedente Direttiva 2018/2001 evidenzia una problematica sistemica. Se suddetti ritardi non verranno risolti, la Commissione potrebbe ricorrere alla Corte di Giustizia dell’UE. Con il rischio di pesanti sanzioni. È quindi essenziale che i Paesi membri colgano l’urgenza del momento e adottino misure rapide e concrete. La transizione energetica non è solo una questione di rispetto delle normative europee. Rappresenta un’opportunità unica per garantire crescita sostenibile, innovazione tecnologica e maggiore indipendenza energetica per l’intero continente.