OnePlus Watch 3: autonomia e innovazione in arrivo

OnePlus si prepara a stupire ancora con il lancio del suo nuovo smartwatch, il Watch 3. Dopo il successo del precedente modello, l’azienda cinese ha deciso di migliorare ulteriormente il dispositivo. In che modo? Ebbene, introducendo numerose caratteristiche innovative che potrebbero davvero fare la differenza sul mercato degli indossabili intelligenti. Il suo debutto ufficiale avverrà il 18 febbraio di questo anno. Un evento molto atteso da tutti gli appassionati di tecnologia.

OnePlus Watch 3: potenza e batteria, un’autonomia senza rivali

Una delle principali novità riguarda la presenza di una corona fisicamente rotabile e completamente sfruttabile. A differenza del Watch 2, in cui la corona poteva ruotare ma non interagire con il software, il nuovo modello offrirà un’integrazione avanzata nel sistema operativo. Questo permetterà di scorrere elenchi, navigare nei menù e zoomare con maggiore precisione. Un’aggiunta che posiziona OnePlus Watch3 tra gli smartwatch più intuitivi del momento.

Oltre alle migliorie nell’interfaccia utente, OnePlus ha puntato tutto sulla durata della batteria. Il Watch3 Infatti, sarà equipaggiato con una batteria da 631mAh. Molto più capiente rispetto ai 500mAh del suo predecessore. Questa innovazione è resa possibile grazie all’uso della tecnologia Silicon NanoStack Battery, già impiegata nello smartphone OnePlus13. La quale garantisce un’efficienza energetica senza precedenti.

L’autonomia dichiarata raggiunge i cinque giorni di utilizzo continuativo, ovvero fino a 120 ore. Si tratta di un risultato frutto della combinazione di due processori distinti. Uno a basso consumo per le funzioni di base e un altro più potente per gestire le operazioni più impegnative. Anche la gestione software è stata ottimizzata. Insomma, è abbastanza chiaro che il nuovo OnePlus Watch 3 si preannuncia come una delle soluzioni più avanzate tra gli smartwatch Android che si prepara a fare il suo ingresso nel mercato. Le aspettative a riguardo sono, come facile intuire, molto alte. Ma bisognerà attendere ancora qualche giorno per poterci assicurare che siano tutte realmente soddisfatte.