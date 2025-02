La prima asta dedicata all’arte AI: c’è disaccordo tra gli artisti

Il dibattito sull’intelligenza artificiale è all’ordine del giorno e pare che ogni volta tocchi un argomento diverso. Questo già ci fa comprendere quanto essa faccia della nostra realtà. La tecnologia ha toccato anche l’arte come ci si aspettava, creando nuove frontiere nell’ambito della creatività. Le aste online, come quella in programma da Christie’s tra il 20 febbraio e il 5 marzo 2025, sono un chiaro esempio di come l’arte prodotta da algoritmi stia diventando sempre più concreta. Opere generate grazie a tecniche di machine learning sfidano le convenzioni del sistema dell’arte tradizionale, stravolgendola, mutandola e forse, in qualche modo, mettendola in un angolo. La domanda che sorge spontanea è se a questo punto l’intelligenza artificiale sia solo uno strumento o possa davvero sostituire la creatività umana. Non è la prima volta, però, che si parla di vendita di arte AI. Già nel 2018 c’è stato l’acquisto di un’opera AI, un momento che ha stravolto la concezione stessa di autorialità. L’opera di Obvious, venduta a ben 432.500 dollari, ha dato il via a una serie di aste dedicate a AI art. Questi eventi hanno alimentato l’hype e accresciuto l’interesse del pubblico per l’arte digitale, ma hanno anche dato il via a questioni sul suo valore e sul diritto d’autore.

Le sfide legali e morali

Le leggi sul copyright sono ancora un terreno incerto per l’arte generata dall’intelligenza artificiale. La questione riguarda l’uso di materiali protetti da copyright, come fotografie, dipinti e illustrazioni, necessari per allenare i modelli di AI. Se una macchina crea un’opera, chi è il vero autore? Sono i programmatori, l’AI stessa o chi ha messo a disposizione i dati? Migliaia di artisti hanno già chiesto l’annullamento delle aste dedicate all’AI, portando la questione sul tavolo delle istituzioni. L’U.S. Copyright Office ha promesso di risolvere i dubbi nelle linee guida in arrivo. Ma come può l’intelligenza artificiale, con tutta la sua potenza computazionale, rendere giustizia a un’opera che non ha un’autorialità “umanoide”? Christie’s intanto continua a scommettere sull’innovazione, portando in asta opere come quelle di Refik Anadol e Pindar Van Arman, che esplorano mondi astratti e multidimensionali attraverso l’arte AI. Con una visione ottimistica, si cerca di dimostrare che l’IA non sostituisce la creatività umana, ma ne amplia gli orizzonti. Ne siamo sicuri? Il tema della creazione rimane intanto centrale: è davvero l’uomo a guidare la macchina o sta accadendo l’opposto?

IA e arte “classica”: dove finisce la creatività?

La differenza fondamentale tra arte generata dall’IA e arte classica sta nel processo creativo. Le opere d’arte tradizionali, quelle dipinte o scolpite manualmente, sono il frutto di un’espressione umana. Ogni pennellata, ogni gesto è una scelta consapevole che nasce dalla mente dell’artista, dalla sua esperienza e dalla sua visione del mondo. L’arte classica ha una forza che viene dal passato, è tangibile, radicata in una cultura millenaria. Al contrario, l’arte creata con l’intelligenza artificiale solleva interrogativi sulla sua autenticità. Una macchina che impara a produrre immagini sulla base di enormi quantità di dati può davvero esprimere qualcosa di proprio, qualcosa di originale? La creatività dell’IA sembra essere una sintesi di ciò che esiste già, senza un’intenzione o un’emozione che la guida. Eppure, si potrebbe argomentare che in un mondo dove l’arte digitale sta evolvendo velocemente, il confine tra il prodotto creato dall’uomo e quello generato dalle macchine si fa sempre più sottile. L’arte classica e quella digitale, seppur legate da un filo di umanità, sono manifestazioni di epoche diverse. La macchina, anche se potente, non possiede l’anima dell’artista, ha bisogno dell’artista (almeno per ora). Forse è proprio questo il motivo per cui l’arte tradizionale non perde mai il suo fascino, restando insostituibile.