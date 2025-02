Kena, ancora qualche giorno per una promo BOMBA

Molto spesso l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile propone delle vere e proprie offerte bomba. Si tratta infatti di proposte a basso costo ma che offrono comunque un bundle davvero ricco di cose. Tra queste offerte, è stata disponibile fino a poco tempo fa l’offerta mobile denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. Quest’ultima sembra che rimarrà ancora disponibile all’attivazione ancora per qualche giorno, dato che l’operatore ha deciso di prorogare la sua disponibilità. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile proroga ancora la sua offerta bomba Kena 4,99 Flash 100 Online

In queste ultime ore l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di continuare a proporre ancora per qualche giorno una delle sue ultime offerte a basso costo. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è quella denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. Quest’ultima sarebbe dovuta non essere più disponibile a partire dalla giornata del 13 febbraio 2025.

Tuttavia, con la nuova proroga dell’operatore, ora gli utenti potranno attivare questa offerta sul proprio numero ancora per qualche giorno, ovvero fino al prossimo 18 febbraio 2025. Non è comunque da escludere che l’operatore possa decidere di prorogare ulteriormente sua disponibilità (come già successo in passato).

Nello specifico, l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese ben 100 GB per navigare in tranquillità. L’offerta include poi anche fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Come già detto, il costo da sostenere sarà pari a soli 4,99 euro al mese. Ricordiamo, però, che l’offerta in questione è di tipo operator attack, quindi risulta disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti con contestuale portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali. Ricordiamo inoltre che l’offerta include poi alcuni servizi, tra cui il servizio della segreteria telefonica e i servizi Lo Sai e Chiama Ora.