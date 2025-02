Geely Galaxy L6 EM-i, debutta la nuova berlina ibrida

Il mercato delle quattro ruote diventa sempre più ricco di proposte, proposte che i costruttori del settore automotive portano al debutto dopo un attento e dettagliato lavoro di progettazione e produzione. E’ il caso del marchio Geely che ha deciso di ampliare la propria gamma di auto ibride introducendo la nuova Galaxy L6 EM-i.

Non dimentichiamo che l’obiettivo dei costruttori è di portare su strada nuovi modelli in grado di competere con le tante proposte già annunciate. Nel caso della Galaxy L6 EM-i, la berlina tre volumi dovrà certamente competere con tanti importanti modelli già presenti sul mercato cinese. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi.

Geely Galazy L6 EM-i: i dettagli

La Galaxy L6 EM-i è un nuovo modello che il costruttore automobilistico Geely ha pensato di realizzare al fine di conquistare nuovi utenti su un mercato sempre più ricco di proposte interessanti. Ci troviamo davanti ad un modello che si contraddistingue grazie ad una lunghezza di 4,78 metri, una larghezza di 1,87 metri e un passo di 2,75 metri.

Come base della berlina, Geely ha scelto di implementare il sistema ibrido Leishen EM-i. Secondo quanto diffuso dalla stessa azienda costruttrice, tale tecnologia permette alla vettura di garantire un consumo di 2,9 litri ogni 100 chilometri percorsi nel ciclo combinato. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, si parla di oltre 2.000 chilometri. Del tutto interessante il lato meccanico considerando che la Galaxy L6 EM-i ha una potenza di 110 CV e una coppia massima di 136 Nm. Il motore elettrico, invece, è in grado di erogare fino a 215 CV e una coppia di 262 Nm.

Alla base un pacco batterie in due varianti, uno con capacità di 8,5 kWh e l’altro di 10,09 kWh, in grado di garantire rispettivamente un’autonomia di 60 e 140 chilometri. Per l’acquisto della berlina sono richiesti poco più di 11.800 euro. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti dal mondo delle quattro ruote.