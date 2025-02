Geely integra DeepSeek per un’esperienza di guida più avanzata

Geely ha appena fatto un altro passo nel futuro, e questa volta il protagonista è l’intelligenza artificiale. Il colosso cinese dell’automotive ha annunciato il 6 febbraio un’integrazione rivoluzionaria: il modello R1 di DeepSeek entrerà a far parte del suo sistema AI, rendendo le auto più intelligenti che mai. Una mossa che fa parte del piano Smart Geely 2025, un progetto ambizioso che non si accontenta di migliorare le auto, ma punta a ridisegnare completamente l’esperienza di guida.

Geely trasforma le auto elettriche in veicoli intelligenti

Non si tratta solo di tecnologia all’avanguardia, ma di cambiare il rapporto tra uomo e macchina. Geely vuole creare veicoli in grado di interagire in modo naturale con il conducente, anticiparne i bisogni e ottimizzare la guida in tempo reale. Al centro di tutto c’è Xingrui, il primo sistema AI full-stack sviluppato internamente da un’azienda automobilistica. Lanciato l’11 gennaio, si basa su tre elementi chiave: un sofisticato modello linguistico per dialogare con il conducente, un sistema multimodale capace di incrociare diversi tipi di dati per migliorare le prestazioni e un digital twin, che permette simulazioni avanzate e predittive.

L’intelligenza artificiale è ormai il cuore pulsante del settore automobilistico, soprattutto per i veicoli elettrici intelligenti (EIV). Non si parla più solo di auto ecologiche, ma di mezzi connessi, capaci di apprendere e adattarsi. La Cina è all’avanguardia in questa trasformazione e Geely sta giocando un ruolo da protagonista. Durante il World Economic Forum, Pan Jian di CATL ha sottolineato come il mercato sia in piena rivoluzione e Geely sembra decisa a dettare il ritmo.

E i numeri danno ragione all’azienda: a gennaio 2025, le vendite hanno toccato quota 266.700 veicoli, con un balzo del 27% rispetto al mese precedente e del 25% su base annua. Ancora più impressionante è il boom dei veicoli elettrici, che con 121.100 unità vendute segnano un +84% rispetto all’anno prima. Con un’AI sempre più sofisticata e una strategia aggressiva, Geely non si limita a seguire l’evoluzione del settore: la sta scrivendo.