Buon compleanno YouTube, la piattaforma compie 20 anni

YouTube è senza dubbio la piattaforma di streaming video più conosciuta ed utilizzata al mondo. Dal 14 febbraio 2005, giorno della sua fondazione, sono passati ben 20 anni ed oggi celebriamo questo traguardo incredibile.

Fondata da Steve Chen, Jawed Karim e Chad Hurley, la piattaforma era pensata per ospitare i video caricati dagli utenti. Basti pensare che il primissimo video caricato è intitolato “Me at the zoo” pubblicato proprio da Jawed Karim, uno dei fondatori.

Possiamo affermare con certezza che alle 20:27 del 23 aprile 2005, il mondo digitale è cambiato per sempre. Da allora, YouTube si è evoluta diventando quello che è adesso, un hub che raccoglie contenuti multimediali di ogni genere.

YouTube spegne 20 candeline, dal 2005 la piattaforma è cambiata profondamente e si è evoluta fino a diventare la principale piattaforma di streaming al mondo

Un evento decisivo per il cambio di rotta è certamente l’acquisizione da parte di Google avvenuta nel 2006. Basti pensare che secondo recenti stime, YouTube è il secondo sito più visitato al mondo alle spalle di Google.

Emerge chiaramente come l’importanza di YouTube sia ormai innegabile. La piattaforma ingloba ogni tipo di forma di intrattenimento in formato video. Gli YouTuber creano costantemente contenuti che vengono messi a disposizione degli utenti in forma gratuita.

Sebbene non siano disponibili dati ufficiali sull’intero catalogo di video disponibili, una ricerca del 2023 svolta da The Atlantic ha provato a stimare il numero dei caricamenti. Si parla di cifre enormi che arrivano a contare 14 miliardi di video presenti sulla piattaforma.

Gli utenti attivi stimati sono all’incirca di 2.5 miliardi a livello mensile e i video guardati al giorno ammontano ad un totale di 5 miliardi. Considerando questi valori non è difficile identificare YouTube come la principale piattaforma di streaming al mondo, superando colossi dell’intrattenimento come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

Il settore musicale è quello che va per la maggiore sulla piattaforma, come dimostrano i 15 miliardi di visualizzazioni per il contenuto più visto in assoluto su YouTube. Si tratta di Baby Shark Dance seguito da Despacito di Luis Fonsi che, però, conquista “solamente” otto miliardi di visualizzazioni. Il podio si chiude con Shape of You di Ed Sheeran con 6 miliardi di visualizzazioni.