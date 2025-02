Apple e il futuro dei dispositivi pieghevoli: dubbi sul lancio nel 2026

Apple continua a esplorare il settore dei dispositivi pieghevoli, ma secondo le ultime indiscrezioni il lancio di un prodotto con questa tecnologia potrebbe non avvenire nel 2026, come inizialmente ipotizzato. Il giornalista Mark Gurman di Bloomberg ha evidenziato dubbi sulle tempistiche e sull’effettiva volontà dell’azienda di entrare in questo mercato, soprattutto con un design a tre pieghe.

Le incertezze sul progetto pieghevole di Apple

Apple ha da tempo avviato studi e test su dispositivi con schermi flessibili, ma il progetto sembra ancora lontano dalla fase di produzione. Secondo Gurman, l’azienda starebbe valutando la fattibilità di un prodotto pieghevole, ma non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul design e sulla tecnologia da adottare.

Le indiscrezioni parlano di due ipotesi principali: un iPhone pieghevole con un form factor simile ai Galaxy Z Flip di Samsung o un dispositivo più grande, forse un iPad, con un pannello a tre sezioni. Tuttavia, entrambe le soluzioni presentano sfide tecniche significative, tra cui la resistenza della cerniera, l’affidabilità del display pieghevole e l’integrazione con il software di iOS o iPadOS.

Le voci su un possibile lancio nel 2026 si fanno sempre più incerte. Secondo Gurman, Apple potrebbe prendersi più tempo per perfezionare il design e valutare il reale interesse del mercato. Il settore dei dispositivi pieghevoli è in crescita, ma rimane ancora una nicchia rispetto agli smartphone tradizionali. Apple potrebbe quindi attendere ulteriori evoluzioni tecnologiche prima di presentare il suo primo prodotto con schermo flessibile.

L’OEM di Cupertino continua a esplorare il settore dei dispositivi pieghevoli, ma il lancio di un modello nel 2026 appare tutt’altro che certo. L’azienda sta valutando diverse soluzioni di design e le sfide tecniche legate a questa tecnologia, senza una decisione definitiva. I prossimi anni saranno cruciali per capire se e quando Apple entrerà in questo mercato. Come si evolverà lo scenario nel prossimo futuro? Staremo a vedere.