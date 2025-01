Google ha da poco rilasciato la versione 13.6 di Android Auto. Ovvero, la piattaforma pensata per migliorare l’esperienza di guida grazie a un’interfaccia semplificata e a comandi vocali intelligenti. L’update è disponibile al download tramite Google Play Store e APK Mirror. Ma non introduce funzionalità inedite.

Come accade spesso con questa app, il documento ufficiale delle modifiche non offre dettagli precisi sui cambiamenti apportati. Coloro che hanno già installato la nuova versione segnalano che si tratta di un aggiornamento mirato a migliorare la stabilità del sistema e correggere alcuni bug. Non c’è però traccia dell’integrazione con Google Gemini. Cioè la nota IA che era stata mostrata in anteprima nei primi mesi dell’anno.

Android Auto: tra presente e futuro

Detto ciò, chiunque voglia provare la versione-13.6 può scaricarla gratuitamente dallo store ufficiale. Oppure da altre piattaforme esterne come APK Mirror. Anche se l’aggiornamento non introduce nuove funzioni, è comunque consigliabile installarlo. Così da poter ottenere un’esperienza più fluida e affidabile mai vista prima.

Android Auto continua a essere un punto di riferimento per chi vuole gestire chiamate, messaggi e contenuti multimediali senza distrarsi dalla guida. La piattaforma permette infatti di controllare diverse applicazioni tramite comandi vocali, garantendo un’interazione sicura mentre si è al volante.

Negli ultimi tempi, però, alcuni dati indicano un lieve calo nel suo utilizzo. Ma non importa. Poiché, Google continua a investire nello sviluppo di Android Auto, con aggiornamenti frequenti e nuove collaborazioni con le case automobilistiche. Proprio di recente, ad esempio, Polestar 2 ha introdotto il supporto alla piattaforma.

Confermando il crescente interesse del settore per le soluzioni di intrattenimento avanzate.

Resta da vedere quindi se nei prossimi update saranno integrate le funzionalità più richieste dagli utenti, come l’assistente Google Gemini. Ma, almeno per ora, il nuovo aggiornamento alla versione13.6 si concentrerà sui miglioramenti tecnici. Tutto ciò senza modificare l’esperienza d’uso complessiva.