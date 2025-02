AI, continua a far riflettere anche dal punto di vista della medicina

Dal punto di vista dell’ AI in ambito medico, ci sono molti dubbi e riflessioni per cercare di capire il vero aiuto che potrebbe dare alla popolazione. In questo c’è stato un fatto che ha riscosso molto fama sul fatto che un’ intelligenza artificiale abbia scoperto una malattia sfuggita ai medici. Infatti, l’ AI avrebbe trovato una malattia che riguardava un bambino di nome Alex che soffriva da tempo di questa patologia. Fino ad ora non erano state trovate le soluzioni a questo problema, poi la madre del bambino ha consultato ChatGPT che ha riscontrato una malattia rara chiamata “sindrome del midollo ancorato“.

Successivamente è stata confermata da un neurochirurgo che poi ha potuto procedere con la cura. Questo fatto fa riflettere molto la comunità scientifica. Infatti l’ utilizzo dell’ intelligenza artificiale in ambito medico è sempre al centro dell’ attenzione soprattutto grazie alla sua continua evoluzione. Si potrebbe realizzare un sistema che possa essere applicato anche negli studi medici per cercare di creare anche dei software per diagnosticare le malattie.

AI, continua evoluzione anche in medicina

Da questo punto di vista sono state condotte alcune ricerche da parte dell’ Università di Stanford in cui ChatGPT ha raggiunto prestazioni migliori rispetto ai medici nell’ individuare alcune condizioni cliniche. Anche dal punto di vista cardiologico, l’ AI sta riscuotendo molto successo come dimostra uno studio condotto dal professor Ciro Indolfi dell’ Università di Cosenza. In questo studio, l’ intelligenza artificiale ha diagnosticato dei casi di infarto con il 99% dell’ accuratezza con dei tempi di valutazione quattro volte superiori all’ analisi umana. Da un altro punto di vista però ci sono alcune criticità nell’ utilizzo di questi sistemi per sfruttarli al meglio. Infatti molti ancora non sono del tutto convinti sull’ utilizzo di questi sistemi in ambito medico e le future applicazioni. Ovviamente sono sistemi che all’ apparenza sembrano affidabili, ma che poi c’è sempre una possibilità di errore.

Per adesso quindi non sembra che ci siano dei cambiamenti in ambito medico. Comunque è bene sempre rivolgersi ad un medico esperto in situazioni molto gravi.