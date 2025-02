Volvo EX30 Cross Country, nuovo modello per le sfide in off-road

Volvo è ben conosciuto per essere un costruttore del settore automotive in grado di portare sul mercato delle proposte eccellenti sia dal punto di vista delle caratteristiche tecniche che per un design che attira sempre l’attenzione degli utenti. Tra le tante proposte portate da questo marchio sul mercato, la nuova Volvo EX30 Cross Country rappresenta un passo avanti importante per il costruttore svedese.

Non dimentichiamo che la casa automobilistica Volvo ha già dato il via agli ordini tramite pagina web ufficiale. Il costo? Per portare a casa la EX30 Cross Country il partenza è pari a 54.400 euro. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questo modello dedicato al mondo dell’off-road.

Volvo EX30 Cross Country: i dettagli

Volvo ha deciso di sorprendere tutti con la recente presentazione della nuova EX30 Cross Country, versione fuoristrada del suo SUV elettrico. Un modello che si contraddistingue grazie ad un un assetto rialzato e caratteristiche progettate appositamente per le esperienze in off-road.

Ci troviamo dunque davanti ad un modello che, rispetto alla versione standard, presenta alcune modifiche che lo differenziano. Differenze che riguardano sia il design che alcuni dettagli tecnici. Non a caso, oltre a un assetto rialzato, non manca la presenza di cerchi da 19″ e protezioni anteriori e posteriori, congiuntamente a passaruota realizzati in plastica.

Nell’abitacolo trova spazio la plancia con un grande schermo verticale dedicato al sistema di infotainment che implementa il sistema Google. L’abitacolo, dunque, non mostra cambiamenti rispetto al modello standard se non per quanto riguarda il sistema audio che ora è implementato nella soundbar nella plancia.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la Volvo EX30 Cross Country ospita un powertrain due motori elettrici che sono in grado di erogare complessivamente 428 CV. Velocità massima di 180 km/h e scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti dal mondo delle quattro ruote che, come sempre, è in grado di sorprendere tutti gli appassionati.