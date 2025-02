Kena, per San Valentino super regalo per i già clienti

Oggi è la giornata dedicata agli innamorati, ovvero San Valentino. Abbiamo avuto modo di vedere in questi giorni svariate offerte e promozioni rese appositamente disponibili per gli utenti da parte dei vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Tra questi, anche l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha pensato ad una iniziativa. Quest’ultima, in particolare, prevede ben 70 GB di traffico dati in regalo per alcuni già clienti dell’operatore. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, 70 GB di traffico dati extra ai suoi clienti per San Valentino

Per celebrare San Valentino, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di fare un bel regalo ai suoi già clienti. Come già accennato in apertura, l’operatore ha infatti reso disponibile una nuova promozione denominata Kena 70 Giga Gratis. Come suggerisce anche il nome, quest’ultima prevede un bundle di ben 70 GB di traffico dati extra In regalo ai già clienti dell’operatore.

Questi ultimi saranno disponibili per gli utenti per la durata di 72 ore. Per attivare la promo in questione, sarà necessario recarsi direttamente nell’app ufficiale dell’operatore, ovvero MyKena, nell’apposita sezione. Gli utenti avranno però tempo fino al 17 febbraio 2025 per poter attivare questa promozione sul proprio numero di telefono.

I fortunati già clienti di Kena Mobile potranno dunque sfruttare questo bundle extra di traffico dati per 72 ore per navigare con una velocità massima pari a 60 mbps in download e 30 mbps in upload. Una volta terminate le 72 ore, la promozione sarà disattivata in maniera automatica.

Insomma, si tratta di una promozione decisamente interessante e che gli utenti di Kena Mobile apprezzeranno. Ricordiamo che l’operatore sta poi proponendo sul proprio sito l’attivazione di tante offerte di rete mobile estremamente convenienti. Tra queste, spicca ad esempio l’offerta mobile nota con il nome di Kena 4,99 100 GB. Quest’ultima arriva ad includere ben 100 GB di traffico dati ad un prezzo davvero molto basso di soli 4,99 euro al mese.