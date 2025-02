Jeep Recon 4xe: un video pubblicitario anticipa il nuovo fuoristrada

Sono tante le novità che con il passare del tempo si aggiungono ad un 2025 già ricco di sorprese. Iniziato da poco ma nonostante ciò il nuovo anno si prepara ad accogliere un gran numero di modelli che i costruttori del settore automotive stanno ultimando. Tra le tante, però, oggi vogliamo dedicare la nostra attenzione alla casa automobilistica Jeep che nel 2025 porterà al debutto una serie di novità del tutto interessanti. Non può certamente passare inosservata la Jeep Recon 4xe, fuoristrada completamente elettrico che si prepara a diventare uno dei protagonisti della mobilità sostenibile.

Nonostante il costruttore statunitense abbia mostrato già il concept in passato, ora è la volta di un video pubblicitario che ci consente di avere un’idea più chiara di come sarà questo nuovo modello. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati.

Jeep Recon 4xe protagonista di un video pubblicitario

L’attesa per le novità del 2025 è davvero tanta ma i costruttori del settore automotive certano quasi sempre di diminuirla in attesa dei debutti ufficiali. Nel caso dell’azienda statunitense, la Jeep Recon 4xe torna ad essere il protagonista prima di arriva sul mercato.

Dopo averlo visto in passato come concept, il fuoristrada 100% elettrico si presenta come il protagonista di un interessante video pubblicitario tramesso al Super Bowl 2025. Un video che, non casualmente, ci offre l’opportunità di vedere ancora più da vicino questo nuovo modello. Non passa certamente inosservato il design con linee squadrate che, per alcuni aspetti, ricorda un po’ l’iconico Wrangler.

La nuova Recon 4xe arriverà su strada come protagonista della mobilità sostenibile ma, soprattutto, come opzione che gli appassionati di off-road potranno scegliere per esperienze entusiasmanti. Non mancano infatti elementi indispensabili come il sistema di gestione della trazione Jeep Selec-Terrain, una protezione sottoscocca, ganci di traino e pneumatici da fuoristrada.

Pochi invece i dettagli che si hanno a disposizione sulla meccanica ma probabilmente il veicolo avrà alla base la piattaforma STLA Large del Gruppo Stellantis.