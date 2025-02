Abitazioni solari e blackout: quando l’elettrificazione non basta

Il settore delle costruzioni è tra i principali responsabili delle emissioni di gas serra, ma l’elettrificazione degli edifici può ridurre significativamente il loro impatto ambientale. Oltre ai benefici per il clima, questo approccio potrebbe anche rivelarsi fondamentale in situazioni di emergenza, soprattutto durante blackout causati da eventi climatici estremi. Un team di ricercatori dello Stevens Institute of Technology ha analizzato il comportamento delle abitazioni solari in questi scenari, utilizzando l’intelligenza artificiale per studiare i dati energetici forniti dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.

L’AI svela le vulnerabilità energetiche delle abitazioni solari

I ricercatori hanno esaminato i modelli energetici di oltre 129.000 abitazioni unifamiliari in otto Stati americani, cercando di capire quali fossero le caratteristiche distintive delle case completamente elettrificate rispetto a quelle che utilizzano una combinazione di fonti energetiche. Dai risultati è emerso che, sebbene le abitazioni solari siano particolarmente efficienti durante i mesi estivi, quando il raffrescamento è una priorità, mostrano maggiore vulnerabilità in inverno. Durante le interruzioni di corrente nei mesi più freddi, infatti, il fabbisogno energetico per il riscaldamento risulta superiore alla capacità di accumulo e produzione dei pannelli solari, rendendo queste abitazioni meno resilienti rispetto a quelle che possono contare anche su altre fonti di energia.

Uno degli aspetti più innovativi dello studio è stato l’uso esclusivo dell’intelligenza artificiale per analizzare i dati, senza la necessità di ispezioni sul campo. Grazie a un sofisticato sistema di apprendimento automatico, il team è riuscito a identificare i modelli energetici e le vulnerabilità delle abitazioni con un’accuratezza superiore al 95%, basandosi unicamente sui consumi registrati. Questa metodologia potrebbe rivelarsi utile per le compagnie energetiche e i servizi di emergenza, permettendo di individuare rapidamente le famiglie più a rischio durante un’interruzione di corrente e intervenire in modo più efficace e mirato.

L’approccio sviluppato dai ricercatori potrebbe avere un impatto significativo anche sulla progettazione urbana. Conoscere in anticipo le vulnerabilità energetiche delle abitazioni permette di pianificare strategie più efficaci per migliorare la resilienza delle città di fronte a eventi climatici estremi. Se l’elettrificazione degli edifici rappresenta un passo decisivo verso la sostenibilità, sarà altrettanto essenziale garantire che queste abitazioni siano in grado di far fronte alle sfide imposte dal cambiamento climatico.