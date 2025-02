Bitcoin dal valore di 780 milioni di dollari persi in discarica

C’è una storia surreale che circola in Galles. Quest’ultima parla di una discarica che ospita un “tesoro” sensazionale. Si tratta di un hard disk contenente 8.000 Bitcoin, gettato per errore nel lontano 2013. Oggi, il suo valore supera i 780 milioni di dollari. Secondo quanto riportato dalla storia, tale “tesoro” è sepolto sotto tonnellate di rifiuti. Il protagonista di tale vicenda è James Howells, un ex ingegnere informatico di Newport. Quest’ultimo da anni tenta disperatamente di recuperare l’hard disk perduto. Ogni tentativo, però, si è scontrato con il rifiuto del consiglio comunale. Il quale ritiene troppo rischiosi e costosi gli scavi in una discarica così vasta. Di recente è però arrivato un colpo di scena che potrebbe cambiare le cose.

Bitcoin gettati per sbaglio in una discarica

È stato annunciata l’intenzione di chiudere definitivamente il sito. Ciò entro il 2026. Ciò per trasformarlo in un impianto fotovoltaico per alimentare i camion elettrici della città. Tale notizia ha riacceso le speranze di Howells. L’uomo ha subito avanzato una nuova proposta. Intende acquistare l’intera discarica. Con il supporto di investitori privati, l’uomo sarebbe disposto a spendere una cifra superiore ai 13 milioni di dollari previsti inizialmente per gli scavi. Offrendo un’opzione che risparmierebbe al consiglio le spese necessarie per la chiusura del sito.

L’idea di Howells è ambiziosa e rischiosa. Oltre ai complessi scavi, richiederebbe sofisticati sistemi di analisi per individuare il piccolo dispositivo tra migliaia di tonnellate di rifiuti. Ma il potenziale guadagno lo spinge a non arrendersi. Tale storia mette in luce una lezione importante sull’evoluzione della ricchezza. Nell’era digitale, il valore può assumere forme inimmaginabili. La perdita di un piccolo oggetto, un hard disk dimenticato, può trasformarsi in una situazione che ha del surreale. Quanto accaduto a Howells con i suoi bitcoin evidenzia quanto sia cruciale custodire con attenzione i propri dispositivi. Non resta che attendere e scoprire se la sua nuova proposta verrà accettata e se riuscirà davvero alla fine a ritrovare il suo hard disk.