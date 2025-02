WhatsApp: se ricevete questo messaggio correte subito ai ripari

Se siete soliti utilizzare la nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp, negli ultimi tempi potreste essere incappati anche voi in un messaggio decisamente inaspettato e poco chiaro, sembra infatti che ultimamente la piattaforma di inter verde sia diventata il palcoscenico inconsapevole di una nuova tipologia di truffa che sta colpendo tutti gli utenti del mondo compresi quelli italiani, si tratta di una truffa online in piena regola che mira a ottenere le informazioni sensibili delle vittime con l’obiettivo di utilizzarle contro di loro, di conseguenza fare attenzione risulta di primaria importanza per evitare di cascare in pieno in questo tranello poiché l’obiettivo dei truffatori è sempre lo stesso, tenere in forma informazioni sensibili delle vittime da poter utilizzare a proprio vantaggio, queste informazioni vengono poi sfruttate per penetrare ad esempio nei conti correnti e trafugare tutti i risparmi in essi contenuti, vediamo insieme di cosa si tratta e come evitare di cadere nel tranello.

Un semplice messaggio può costarvi il conto corrente

Il messaggio in questione può essere molto subdolo ma allo stesso tempo non troppo difficile da riconoscere, la caratteristica peculiare è che al proprio interno presenta una richiesta di tempo per scambiare due semplici chiacchiere, tra gli altri elementi distintivi che vi permettono di riconoscere il pericolo imminente abbiamo il numero di telefono non presente nella nostra lista contatti è un prefisso decisamente poco comune, per di più grazie a WhatsApp. Potete verificare anche il paese di provenienza di questo numero che ovviamente non sarà l’Italia, nella maggior parte dei casi, abbiamo paesi africani come il Sudafrica o la Nigeria.

Se doveste trovarvi anche voi davanti a questa situazione, tutto ciò che dovete fare per evitare ogni tipologia di pericolo è bloccare immediatamente il contatto che vi ha scritto e ovviamente non rispondere a nessun tipo di messaggio, ovviamente restare informati gioca una parte essenziale dal momento che vi permette di riconoscere ogni tipo di truffa.