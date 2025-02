Vuoi contattare chi ti ha bloccato su WhatsApp? Ecco come fare

WhatsApp è una delle piattaforme più utilizzate in Italia, e non solo, e con molta probabilità l’applicazione per messaggistica istantanea più famosa.

Il successo di WhatsApp, ancorato nel tempo, è dovuto alle mosse degli sviluppatori che cercano quotidianamente di rendere la piattaforma migliore e sempre più intrigante per gli utenti.

Al giorno d’oggi, infatti, pieno di applicazioni e di tecnologia, la Ricerca della novità paga sempre e WhatsApp in questo non fallisce mai.

Un altro elemento a favore dell’app di Meta è la protezione e la garanzia costante della privacy.

WhatsApp ogni giorno garantisce privacy e sicurezza ai propri utenti, grazie ad alcuni vantaggi come la tecnologia end-to-end, il beneficio di poter nascondere la propria foto profilo, oppure la possibilità di bloccare gli utenti indesiderati.

Tuttavia, a volte possono esserci alcune situazioni particolari in cui si deve rendere necessario poter contattare un utente che vi ha bloccato, in questo caso come si potrebbe fare?

I metodi per contattare chi vi ha bloccato su WhatsApp

A tal proposito è doveroso fare una premessa, ovvero che bisogna sempre rispettare la volontà di un altro individuo, per cui è fondamentale utilizzare questi metodi con intelligenza e cautela.

Esistono diversi metodi per riuscire a contattare un utente che vi ha bloccato su WhatsApp, ma probabilmente il più efficace è di utilizzare direttamente un altro social, oppure usare un numero diverso, senza chiaramente risultare invasivo o insistente.

Ma per contattare direttamente un utente che vi ha bloccato su WhatsApp sulla piattaforma, esiste solo un metodo. Lo svantaggio di questo metodo è che vi servirà la mano di un’altra persona.

Infatti, affinché voi possiate scrivere al contatto che vi ha bloccato, è necessario che un terzo contatto crei un gruppo su WhatsApp e che vi aggiunga entrambi.

A questo punto non vi resta che scrivere sul gruppo tutto quello che vorreste comunicare all’altra persona.