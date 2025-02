La FIAT Topolino Abarth non arriverà mai: arriva la smentita

In questi ultimi mesi, le voci su una possibile FIAT Topolino firmata Abarth avevano suscitato grande curiosità. L’idea di una versione più aggressiva e sportiva del piccolo quadriciclo elettrico aveva catturato l’immaginazione di molti. La notizia si era diffusa grazie a un’intervista (poi risultata inesistente) del CEO di FIAT, Oliver Francois, a MotorTrend, in cui si parlava di questa evoluzione. Ma sarà davvero possibile vedere una Topolino Abarth sulle strade? La risposta è chiara: no. Fiat ha deciso di smentire categoricamente queste voci. La casa ha messo fine a tutte le speculazioni. Nonostante l’entusiasmo iniziale, la FIAT Topolino non avrà una versione “più cattiva”. Questo piccolo veicolo, simbolo di semplicità e praticità, rimarrà così come lo conosciamo. Non ci saranno modifiche significative nella sua estetica o nel suo comportamento su strada. Qualche cambio visivo, senza intervenire sulla meccanica, sarebbe stato interessante, ma FIAT non ha intenzione di percorrere questa strada di nuovo.

E se qualcuno decidesse di osare e creare davvero una FIAT Topolino sportiva?

Ma se un gruppo di appassionati volesse comunque una Topolino con un look più sportivo? La risposta a questa domanda è diversa. Sebbene non ci sarà una versione ufficiale Abarth, il mondo della personalizzazione aftermarket offre infinite possibilità. Perché non pensare a un kit estetico che possa donare al quadriciclo un aspetto più aggressivo? A conti fatti, personalizzare una FIAT Topolino sarebbe una mossa che potrebbe attrarre i giovani che cercano qualcosa di unico. La stessa cosa è accaduta con altre vetture simili, come la Citroën Ami, che ha visto diversi kit di personalizzazione fiorire sul mercato. Nulla vieta che un appassionato decida di investire in un accessorio che trasformi l’aspetto della FIAT Topolino, regalando un pizzico di sportività in più. In ogni caso, l’idea di un’Abarth ufficiale sembra ormai archiviata. Ma chi lo sa, il futuro potrebbe riservare altre sorprese per i più temerari.