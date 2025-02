Cina: in arrivo un nuovo SUV elettrico con nuove tecnologie

In Cina le auto elettriche stanno davvero vivendo un periodo d’oro, gli automobilisti infatti amano questa tipologia di vettura e le aziende continuano imperterrite a proporre nuove soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli automobilisti, all’interno di questo contesto una delle realtà più consolidate è rappresentata da Chery, la quale offre una linea Premium dal nome Exeed, Quest’ultima sta per arricchirsi di un nuovo modello elettrico che rappresenta l’evoluzione di un SUV a benzina, stiamo parlando della Chery Exeed VX C-DM.

Tante novità

Chery Exeed VX C-DM è un SUV plugin che misura ben 5.010 mm lunghezza x 1.940 mm larghezza x 1.800 mm altezza, con un passo di 2900 mm, dimensioni che, come potete ben capire, offrono uno spazio all’interno dell’abitacolo davvero ampio, l’automobile in questione infatti garantisce sei o sette posti senza nessun tipo di problema, risultando addirittura più grande del modello a benzina commercializzato precedentemente.

Anteriormente sono presenti dei gruppi ottici con design allungato e una grande griglia centrale mentre posteriormente l’azienda continua ad adottare il design less is more, non a caso sono presenti delle luci posteriori a forma di T collegate semplicemente da una sottile striscia LED, ovviamente è anche presente il logo dell’azienda.

Per quanto riguarda il motore invece, abbiamo un powertrain composto da un motore 4 cilindri turbo da 1.5 litri da 115 kW (156 CV) affiancato da 3 unità elettriche alimentate da una batteria che offre una capacità di 34,46 kWh, dunque la potenza totale massima di sistema arriva a 340 kW (462 CV).

Di conseguenza il SUV offre un’autonomia in solo elettrico pari a 143 km ma quest’ultima sale a 1300 km se si parte con il serbatoio pieno di benzina e la batteria carica secondo il ciclo CLTC.

Per quanto riguarda il prezzo, quest’ultimo parte da circa 21 mila euro per poi arrivare nella versione full optional a circa 31 mila euro al cambio netto.